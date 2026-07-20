Yamal toma una ventaja decisiva en la carrera por el Balón de Oro

Tras la conclusión de la Copa Mundial 2026, ha surgido un nuevo favorito en la lucha por el Balón de Oro. Los usuarios de la plataforma Polymarket estiman en un 51 % las posibilidades del extremo de la selección española, Lamine Yamal, de ganar el trofeo.

Entre los principales rivales del jugador de 19 años se encuentran Harry Kane, Lionel Messi y Kylian Mbappé. Sin embargo, a juzgar por los indicadores actuales, Yamal supera significativamente a su perseguidor más cercano.

El título mundial aumentó las posibilidades de Yamal

España se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia al vencer a Argentina por 1-0 tras la prórroga en la final de la Copa Mundial 2026.

Aunque el gol decisivo lo marcó Ferran Torres, el desempeño de Yamal a lo largo del torneo, su influencia en los ataques del equipo y su contribución al campeonato lo han colocado entre los principales candidatos al Balón de Oro.

En Polymarket, su probabilidad de victoria se sitúa en el 51 %. Este es un resultado mucho mayor en comparación con los otros aspirantes.

Harry Kane en segundo lugar

El delantero de la selección inglesa, Harry Kane, ocupa el segundo lugar con un 27 %.

La candidatura de Kane también está bien valorada, pero se encuentra un 24 % por detrás de Yamal. Esta diferencia muestra cómo han reaccionado los participantes del mercado tras el Mundial y los resultados generales de los jugadores en el torneo.

Los principales candidatos en la lista actual:

Lamine Yamal — 51 % Harry Kane — 27 % Lionel Messi — 8 % Kylian Mbappé — 4 %

Las posibilidades de Messi y Mbappé han disminuido

Aunque el capitán argentino Lionel Messi registró altos indicadores individuales en el Mundial 2026, la derrota de su equipo en la final parece haber afectado sus posibilidades.

Los usuarios de Polymarket estiman en un 8 % la probabilidad de que Messi gane el Balón de Oro.

Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo, ocupa el cuarto lugar con un 4 %. A pesar de las altas estadísticas personales del delantero francés, los resultados colectivos también pueden ser un factor importante en la votación del premio.

Este no es un ranking oficial

Los indicadores de Polymarket no son una decisión oficial de los organizadores del Balón de Oro ni de los periodistas que votan. Se forman en base a las predicciones pagadas de los participantes de la plataforma.

Por lo tanto, los porcentajes pueden cambiar drásticamente tras los próximos partidos de los jugadores en sus clubes, nuevos trofeos, lesiones u otros eventos.

No obstante, el liderazgo de Yamal con un 51 % demuestra cuánto ha aumentado su estatus ante la comunidad futbolística tras el título mundial.

¿Está Yamal cerca del histórico trofeo?

El campeonato de España le dio una ventaja importante a Lamine Yamal. Ahora, su destino en la lucha por el Balón de Oro dependerá de sus resultados a nivel de clubes, sus estadísticas personales y su juego en el resto de la temporada.

Por ahora, los participantes del mercado han hecho su elección: el principal favorito es Lamine Yamal. Pero la situación en la carrera aún puede cambiar varias veces antes de que finalice la votación.