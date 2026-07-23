¿Cómo evaluó la FIFA el histórico debut de Uzbekistán en la Copa Mundial 2026?

La selección nacional de Uzbekistán marcó un hito en la historia del fútbol del país al participar por primera vez en la Copa Mundial 2026, celebrada en Estados Unidos, Canadá y México. Aunque el equipo quedó eliminado en la fase de grupos tras tres derrotas, la FIFA destacó varios aspectos positivos en el debut de los «Lobos Blancos».

En su sitio web oficial, la FIFA analizó la participación de los equipos asiáticos en el Mundial, destacando el gol histórico de Abbosbek Fayzullayev, el remate reconocido de Eldor Shomurodovy la experiencia acumulada por los jugadores jóvenes.

Un resultado por debajo de lo esperado

La selección de Uzbekistán terminó su primera participación mundialista en la fase de grupos. El equipo perdió sus tres encuentros y no logró avanzar a la siguiente ronda.

El análisis de la FIFA reconoce que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas de los «Lobos Blancos». Sin embargo, se destacó que este torneo de debut será recordado no solo por los marcadores, sino por los eventos históricos y la experiencia valiosa para el futuro del fútbol nacional.

Cada partido del Mundial permitió a los jugadores sentir la alta intensidad, la fuerte presión y la competitividad de nivel mundial.

Fayzullayev marcó un gol histórico

Abbosbek Fayzullayev anotó el primer gol de Uzbekistán en la historia de los Mundiales durante el partido contra Colombia.

De esta manera, el joven centrocampista escribió su nombre en la historia del fútbol del país. La FIFA también señaló este evento como uno de los momentos positivos clave en el debut mundialista de Uzbekistán.

Este primer gol no solo fue un logro personal para Fayzullayev, sino que también tuvo un significado especial para millones de aficionados uzbekos que esperaron años para ver a su selección en un Mundial.

El gol de Shomurodov recibió un premio

El remate del capitán de la selección de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, contra la República Democrática del Congo se convirtió en uno de los momentos más brillantes del torneo.

Según la FIFA, este gol fue elegido como el «Mejor gol de la fase de grupos del torneo», un premio presentado por Hyundai.

A pesar de la eliminación temprana de Uzbekistán, el gol de Shomurodov demostró que el talento individual de los jugadores del equipo es reconocido a nivel mundial.

La FIFA elogió el estilo del equipo

Bajo la dirección de Fabio Cannavaro, la selección de Uzbekistán se mantuvo fiel a un estilo de juego técnico y trabajador durante todo el torneo.

Los jugadores intentaron trabajar bien con el balón, organizar ataques mediante pases cortos y luchar activamente contra el rival. El análisis de la FIFA valoró positivamente esta filosofía de juego.

Al mismo tiempo, se señaló que hubo dificultades para mantener un ritmo alto y gestionar correctamente la energía física durante los partidos. Hacia el final del torneo, se observaron signos de fatiga en algunos jugadores.

Una gran escuela para Karimov, de 18 años

La FIFA también puso énfasis en la experiencia adquirida por los jugadores jóvenes en el Mundial. Talentos como Behruz Karimov, de 18 años, vieron en la práctica qué requisitos son necesarios para competir al más alto nivel.

Participar en un torneo de esta magnitud ofrece a un jugador joven una experiencia que ningún partido amistoso o competición regional puede proporcionar.

Tomar decisiones a gran velocidad, luchar contra rivales fuertes y actuar bajo una gran presión puede ser un cimiento importante para su crecimiento futuro.

El objetivo dentro de cuatro años

Aunque Uzbekistán no logró los resultados esperados en el Mundial 2026, este primer torneo mundialista sirvió como una gran lección para el fútbol del país.

El gol histórico de Fayzullayev, el remate premiado de Shomurodov y la experiencia internacional de los jóvenes fueron los puntos más destacados del torneo.

Ahora, el equipo tiene la tarea de sacar conclusiones correctas de este debut, fortalecer la plantilla y regresar al Mundial dentro de cuatro años con una mejor preparación. Como destacó la FIFA, el Mundial 2026 no es el destino final para Uzbekistán, sino quizás el primer paso de un largo camino.