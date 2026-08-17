El análisis de Mourinho: ¿en qué condiciones afronta el Real la nueva temporada?

El club madrileño Real Madrid derrotó por 3-0 al Schalke 04 en Gelsenkirchen, Alemania, durante la última fase de su preparación para la nueva temporada. Los goles de Kylian Mbappé, Dean Huijsen y Espi dieron una convincente victoria al conjunto blanco.

Al finalizar el partido, el entrenador del Real Madrid José Mourinho se mostró plenamente satisfecho con el rendimiento de su equipo y habló sobre el estado físico de los jugadores y su nivel de preparación para los próximos partidos oficiales.

«Hay una diferencia de ritmo, pero nuestras ideas están tomando forma»

El experimentado técnico portugués analizó la situación de los jugadores que se incorporaron a la concentración de pretemporada en distintos momentos:

«El equipo se mostró de una manera muy positiva. Algunos jugadores se incorporaron más tarde y todavía no muestran la misma intensidad que los que llevan más tiempo aquí. Por supuesto, se nota cierta diferencia de ritmo, pero nuestras ideas principales van tomando forma poco a poco sobre el terreno de juego».

Jugadores de alto nivel y una gran motivación

Mourinho destacó especialmente la calidad de los futbolistas de su plantilla y su capacidad para actuar como un verdadero equipo:

Juego con y sin balón: «Tenemos jugadores excelentes y de un nivel muy alto. Como equipo, estamos trabajando muy bien y con gran precisión, tanto con el balón como sin él»;

La última prueba antes del verdadero combate: «Fue una prueba excelente. Sirvió como el último entrenamiento, muy útil, antes de que comenzara la fase más interesante y la verdadera lucha que tanto nos gusta»;

Espíritu de equipo: «Todos estamos muy motivados y los jugadores tienen la misma mentalidad combativa. Tanto los que llegaron antes como los que se incorporaron en los últimos días se han preparado seriamente para estar en buenas condiciones. Hay entendimiento y unión sobre el terreno de juego. Poco a poco nos estamos convirtiendo en un verdadero equipo».

El convincente juego del conjunto blanco en sus partidos amistosos y las declaraciones firmes del cuerpo técnico indican que el Real Madrid será uno de los principales aspirantes a los grandes títulos en todas las competiciones esta temporada.

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