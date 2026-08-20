Jon Jones se opone a quienes consideran a Islam Makhachev el GOAT

·7·Deportes
Jon Jones se opone a quienes consideran a Islam Makhachev el GOAT

Islam Makhachev Después de lograr otro resultado histórico, cada vez más personas lo consideran el mejor luchador de la historia de la UFC. Sin embargo, Jon Jones reaccionó con dureza y señaló que el luchador ruso aún debe demostrar que merece el estatus de GOAT.

El debate principal gira en torno a una pregunta: ¿Makhachev realmente ha superado a Jon Jones?

Jones: «¿Cómo puede tener sentido esto?»

Jon Jones publicó en redes sociales la lista de los luchadores con más victorias en combates por el título de la UFC.

«Entré en las redes sociales y me enteré de que había aparecido un nuevo mejor luchador de todos los tiempos. Estoy sorprendido. Explíquenme cómo puede tener sentido esto».

Según Jones, por impresionantes que sean los resultados actuales de Makhachev, todavía es demasiado pronto para considerarlo el mejor luchador de la historia.

Las cifras respaldan a Jones

En la lista de victorias en combates por el título de la UFC, Jon Jones ocupa el primer puesto.

Puesto

Luchador

Victorias en combates por el título

1

Jon Jones

16

2–11

Volkanovski, Aldo y otros

Por encima de Makhachev

12

Islam Makhachev

7

Jon Jones se opone a quienes consideran a Islam Makhachev el GOAT

Por delante de Makhachev aparecen leyendas de la UFC como Alexander Volkanovski, José Aldo, Israel Adesanya, Randy Couture, Matt Hughes, Anderson Silva, Valentina Shevchenko, Amanda Nunes, Demetrious Johnson y Georges St-Pierre.

Makhachev sigue haciendo historia

Al mismo tiempo, los últimos resultados de Islam Makhachev demuestran que se está convirtiendo en un candidato cada vez más serio en el debate por el GOAT.

Después de establecer el récord de defensas del título de peso ligero, también ganó un combate por el título del peso wélter. En su última pelea, derrotó a Ian Machado Garry por decisión unánime de los jueces.

Esta victoria permitió a Makhachev establecer un nuevo récord de la racha de victorias más larga en la historia de la UFC.

Por tanto, los logros actuales de Makhachev lo han situado entre los más grandes de la historia. Pero, según Jon Jones, todavía no es suficiente para alcanzar el primer puesto de la lista.

El debate por el GOAT vuelve a calentarse

Las 16 victorias de Jon Jones en combates por el título y su dominio durante muchos años siguen siendo sus principales argumentos. Makhachev aún continúa en activo y tiene la oportunidad de acercarse a esas cifras en el futuro.

Ahora el debate más interesante entre los aficionados de la UFC volverá a intensificarse: ¿se puede considerar ya a Makhachev el mejor luchador de la historia o Jon Jones sigue siendo el principal dueño de ese estatus?

¿Quién es, en tu opinión, el mejor luchador de la historia de la UFC: Jon Jones o Islam Makhachev? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al MMA en Telegram y otras redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El combate más caro de la historia: el supercombate entre Naoya Inoue y Jesse RodriguezEl combate más caro de la historia: el supercombate entre Naoya Inoue y Jesse RodriguezHoy, 16:51Tyson Fury y Anthony Joshua: contrato firmado para su combateTyson Fury y Anthony Joshua: contrato firmado para su combateHoy, 16:40Cambio inesperado en «Neftchi»: Xuan Kruz Xill deja el cuerpo técnicoCambio inesperado en «Neftchi»: Xuan Kruz Xill deja el cuerpo técnicoHoy, 16:38Messi marca su gol 922, el Inter Miami deja escapar la victoriaMessi marca su gol 922, el Inter Miami deja escapar la victoriaHoy, 16:35José Mourinho ya tomó su decisión táctica para el Real Madrid...José Mourinho ya tomó su decisión táctica para el Real Madrid...Hoy, 16:32Wesley So gana la prestigiosa Sinquefield Cup: Sindarov, terceroWesley So gana la prestigiosa Sinquefield Cup: Sindarov, terceroHoy, 16:30
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños