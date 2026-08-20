Jon Jones se opone a quienes consideran a Islam Makhachev el GOAT

Islam Makhachev Después de lograr otro resultado histórico, cada vez más personas lo consideran el mejor luchador de la historia de la UFC. Sin embargo, Jon Jones reaccionó con dureza y señaló que el luchador ruso aún debe demostrar que merece el estatus de GOAT.

El debate principal gira en torno a una pregunta: ¿Makhachev realmente ha superado a Jon Jones?

Jones: «¿Cómo puede tener sentido esto?»

Jon Jones publicó en redes sociales la lista de los luchadores con más victorias en combates por el título de la UFC.

«Entré en las redes sociales y me enteré de que había aparecido un nuevo mejor luchador de todos los tiempos. Estoy sorprendido. Explíquenme cómo puede tener sentido esto».

Según Jones, por impresionantes que sean los resultados actuales de Makhachev, todavía es demasiado pronto para considerarlo el mejor luchador de la historia.

Las cifras respaldan a Jones

En la lista de victorias en combates por el título de la UFC, Jon Jones ocupa el primer puesto.

Puesto Luchador Victorias en combates por el título 1 Jon Jones 16 2–11 Volkanovski, Aldo y otros Por encima de Makhachev 12 Islam Makhachev 7

Por delante de Makhachev aparecen leyendas de la UFC como Alexander Volkanovski, José Aldo, Israel Adesanya, Randy Couture, Matt Hughes, Anderson Silva, Valentina Shevchenko, Amanda Nunes, Demetrious Johnson y Georges St-Pierre.

Makhachev sigue haciendo historia

Al mismo tiempo, los últimos resultados de Islam Makhachev demuestran que se está convirtiendo en un candidato cada vez más serio en el debate por el GOAT.

Después de establecer el récord de defensas del título de peso ligero, también ganó un combate por el título del peso wélter. En su última pelea, derrotó a Ian Machado Garry por decisión unánime de los jueces.

Esta victoria permitió a Makhachev establecer un nuevo récord de la racha de victorias más larga en la historia de la UFC.

Por tanto, los logros actuales de Makhachev lo han situado entre los más grandes de la historia. Pero, según Jon Jones, todavía no es suficiente para alcanzar el primer puesto de la lista.

El debate por el GOAT vuelve a calentarse

Las 16 victorias de Jon Jones en combates por el título y su dominio durante muchos años siguen siendo sus principales argumentos. Makhachev aún continúa en activo y tiene la oportunidad de acercarse a esas cifras en el futuro.

Ahora el debate más interesante entre los aficionados de la UFC volverá a intensificarse: ¿se puede considerar ya a Makhachev el mejor luchador de la historia o Jon Jones sigue siendo el principal dueño de ese estatus?

¿Quién es, en tu opinión, el mejor luchador de la historia de la UFC: Jon Jones o Islam Makhachev? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al MMA en Telegram y otras redes sociales.