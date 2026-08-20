Dustin Poirier analiza la difícil victoria de Makhachev ante Garry

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Dustin Poirier analiza la difícil victoria de Makhachev ante Garry

Dustin Poirier, excampeón interino del peso ligero de la UFC, Islam Makhachev así como el combate por el título a cinco asaltos entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry. Después de que Makhachev se impusiera por decisión unánime de los jueces, Poirier habló abiertamente sobre la dinámica de la lucha en el octágono y el estado mental de los rivales.

«El monstruo imaginado y la realidad en el octágono»: la conclusión de Poirier

Dustin Poirier, que ya se había enfrentado a Makhachev, destacó especialmente la defensa de Ian Garry ante el campeón y habló sobre la psicología de los peleadores:

«Esperaba que la pelea se desarrollara exactamente así. Incluso pensé que Islam ganaría por sumisión, pero sobre todo creía que primero cansaría a su rival y después impondría su superioridad de forma gradual. Ian Garry se defendió muy bien de los derribos y actuó con gran inteligencia en muchas situaciones de clinch.

Porque a veces uno idealiza demasiado a una persona en su mente. Luego, cuando te enfrentas a ella en el octágono y le estrechas la mano, entiendes que también es un ser humano común. No es el monstruo aterrador que imaginabas». — declaró Dustin Poirier.

Makhachev – Garry: detalles clave y análisis del combate

Indicador

Resultado del combate y valoración del experto

Estatus del combate

Pelea por el título de la UFC (5 asaltos completos)

Resultado final

Islam Makhachevlogró la victoria (decisión unánime de los jueces)

Actuación de Ian Garry

Gran defensa ante los derribos y notable resistencia en el clinch

Predicción de Poirier

Se esperaba que Makhachev agotara a su rival y ganara antes del límite por sumisión

Factor psicológico principal

No sobrevalorar al rival y comprender que también es un ser humano

La prueba por el título de Makhachev y la situación de la división

Según Dustin Poirier, Garry resistió la presión de Makhachev, por lo que el combate llegó hasta el final y no fue fácil para el campeón. Aun así, el peleador daguestaní logró ejecutar su estrategia y defender el cinturón de manera convincente.

¿Crees que la resistencia mostrada por Ian Garry durante cinco asaltos puede servir de guía para los próximos rivales de Makhachev, o el campeón encontrará un estilo diferente para cada oponente?

¡Deja tu análisis en los comentarios y comparte de inmediato esta importante conclusión experta con los aficionados a las MMA!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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