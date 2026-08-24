Behruz Karimov ha llegado al Lugano: ya se conoce su nuevo número

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Behruz Karimov ha llegado al Lugano: ya se conoce su nuevo número

El futbolista uzbeko Behruz Karimovha comenzado oficialmente un nuevo capítulo en Europa. El talentoso jugador, que firmó un contrato de larga duración con el Lugano, se incorporó al club suizo y participó en su primera sesión de fotos.

Lo más interesante es que el club recibió a Karimov de una manera original y también reveló el número que llevará en el equipo.

Behruz Karimov ha llegado al Lugano: ya se conoce su nuevo número

1. El Lugano da la bienvenida a Behruz Karimov

El club suizo Lugano anunció en sus redes sociales que Behruz Karimov ya se ha unido a la disciplina del equipo.

En su mensaje de bienvenida, el club también desveló el dorsal del nuevo jugador.

« Hola, Behruz. Nuestro número 2 ha llegado al Lugano », comunicó el club suizo.

Posteriormente, Karimov participó en la sesión fotográfica del club y apareció por primera vez ante las cámaras con la camiseta del Lugano.

Behruz Karimov ha llegado al Lugano: ya se conoce su nuevo número

2. ¿Qué número llevará el jugador uzbeko?

Behruz Karimov jugará en el Lugano con el número 2. Actuará bajo este dorsal.

El primer número y la sesión de fotos oficial son momentos importantes para los aficionados. Ahora, el debut del jugador uzbeko en la liga suiza genera gran expectación.

Behruz Karimov ha llegado al Lugano: ya se conoce su nuevo número

3. ¿Por cuánto tiempo firmó Karimov con el Lugano?

Behruz Karimov ha firmado un contrato de larga duración hasta 2031 con el club suizo.

Esto demuestra que el Lugano confía plenamente en el potencial del jugador uzbeko. El club planea colaborar con Karimov durante los próximos años.

Para Karimov, este traspaso podría ser un paso fundamental para destacar en el fútbol europeo.

Behruz Karimov ha llegado al Lugano: ya se conoce su nuevo número

La etapa más interesante comienza ahora para Behruz Karimov

El contrato está firmado, el número elegido y la primera sesión de fotos realizada. La tarea principal de Behruz Karimov es ahora ganarse la confianza del cuerpo técnico del Lugano y luchar por un puesto en el once inicial.

Los aficionados uzbekos esperan respuesta a una pregunta: ¿Cuándo jugará Behruz Karimov su primer partido oficial con el Lugano?

Behruz Karimov ha llegado al Lugano: ya se conoce su nuevo número

La respuesta dependerá de la adaptación del jugador y de su estado de forma en los próximos encuentros.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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