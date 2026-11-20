En el primer partido de la Copa del Mundo sub-17 que se celebra en Doha, Qatar, la selección nacional de Uzbekistán tuvo un debut desafortunado. A pesar de lograr empatar contra Costa de Marfil, los pupilos de Sergey Chigodayev perdieron 1-2 tras encajar un gol en los últimos minutos.

Los jóvenes uzbekos empataron el marcador, pero no pudieron mantener el resultado

El encuentro comenzó bien para los jugadores africanos. Costa de Marfil abrió el marcador en el minuto 7 gracias a un gol de Yao, estableciendo su dominio.

Después de esto, los futbolistas uzbekos intentaron igualar el marcador. Tras el inicio de la segunda parte, nuestro equipo aprovechó su oportunidad. En el minuto 51, Muhammad Hakimov anotó para poner el 1-1.

Tras este gol, la lucha en el partido se intensificó. Ambos equipos buscaron la victoria, pero el momento decisivo llegó en el minuto 88. Un gol de Diarrassuba le dio la victoria a Costa de Marfil.

De esta manera, la selección sub-17 de Uzbekistán perdió 1-2 en su primer partido de la Copa del Mundo.

A Uzbekistán le espera un partido crucial contra Jamaica en la próxima jornada

El siguiente partido de la fase de grupos para los pupilos de Sergey Chigodayev se llevará a cabo el 23 de noviembre. En él, nuestros jóvenes se enfrentarán a la selección de Jamaica.

Este encuentro será la oportunidad para que nuestro equipo consiga sus primeros puntos en el torneo.

Copa del Mundo Sub-17. Jornada 1

Costa de Marfil – Uzbekistán 2:1

Goles: Yao, 7 (1:0), Muhammad Hakimov, 51 (1:1), Diarrassuba, 88 (2:1).

Uzbekistán: Shomurodov, Rahimov, Hakimov, Erkinov, Ravshanov, Aliyev, Murodov (Mamatov, 74), Sadirjonov (Abduraimov, 46), Anvarov, O‘ktamboyev (Abdunabiyev, 46; Ro‘ziboyev, 83), Ravshanbekov (Tohirov, 70).

Próximo partido: 23 de noviembre. Uzbekistán – Jamaica.