Sergey Lushan habla abiertamente sobre la dura derrota de Mash'al y la crisis de los líderes

El club Mash'al de Muborak, que lucha entre los últimos puestos de la Superliga de Uzbekistán, sufrió un duro golpe en la última jornada. En su visita a Kokand, el equipo de Muborak encajó una contundente derrota ante los locales por un marcador de 3:0. Los errores graves en el área y la falta de acierto en ataque fueron los causantes de la dura derrota del equipo.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador del Mash'al, Sergey Lushan, mantuvo una conversación abierta y directa con los periodistas sobre los problemas internos, el bajón de rendimiento de los líderes y la falta de efectivos.

«Con errores así, no se podía esperar otro resultado»

Al evaluar el partido, Sergey Lushan no ocultó que las flagrantes carencias en la línea defensiva sentenciaron el resultado:

La inevitabilidad de la derrota: «Perdimos el partido. Merecimos totalmente esta derrota por cometer tales errores en nuestra propia área. Si se cometen fallos tan graves, ¿qué otro resultado se puede esperar?», sentenció el técnico con tono crítico.

Pérdida de la iniciativa: Los jugadores de Kokand aprovecharon al máximo las oportunidades creadas, mientras que el Mash'al no pudo corregir sus errores defensivos.

Los veteranos no rinden: «Ahora apostaremos por los jóvenes»

Ante la pregunta de los periodistas sobre la falta de un líder real que tire del equipo y el bajo estado de forma de jugadores experimentados como Sardor Abduraimov, Lushan respondió:

Acuerdo con la crítica: El entrenador coincidió con la opinión del periodista: «Usted hizo la pregunta y usted mismo dio la respuesta. Si nuestros líderes hubieran mostrado el fútbol que esperábamos, la situación actual sería totalmente distinta».

Un giro radical hacia la juventud: Debido a que los jugadores experimentados no están rindiendo, el club está cambiando su estrategia: «Estamos haciendo cambios en la plantilla. Nuestros jóvenes no son malos. Ahora contaremos con ellos, los desarrollaremos e intentaremos integrarlos en el once inicial. No nos queda otra opción».

¿Por qué Mukhtorov no fue titular?

Durante la discusión sobre el estado físico del equipo y el repliegue al final del partido, el entrenador explicó el motivo por el cual Mukhtorov fue suplente:

Lesión en el entrenamiento: El jugador se lesionó inesperadamente durante el entrenamiento previo al partido: «En realidad, debía ser titular. Lo habíamos preparado con ese plan. Pero la lesión en el entrenamiento cambió todos los planes y tuvimos que dar entrada a Juraboev».

Al campo con analgésicos: «Él mismo expresó su disposición para jugar, diciendo que ayudaría incluso con inyecciones. Por eso le dimos una oportunidad en los últimos 15 minutos».

Esta nueva pérdida de puntos en Kokand complica aún más la situación del club de Muborak en la tabla. ¿Logrará la decisión del cuerpo técnico de apostar por los jóvenes sacar al Mash'al de la zona de peligro? Las próximas jornadas lo dirán.