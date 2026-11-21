Nasaf vence a Mash’al y sube al 4º puesto en la Superliga
En la 28ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el Nasaf derrotó al Mash’al por 2-0 en casa. Los de Qarshi aseguraron la victoria en el tramo final: Yusuf Otubanjo abrió el marcador en el minuto 78 y Adenis Shala sentenció el resultado en el 90+3. Este triunfo permite al Nasaf ascender al 4º puesto de la tabla.
En el duelo disputado en Qarshi, los locales tuvieron que esperar mucho para romper la defensa rival. El marcador se mantuvo intacto durante gran parte del encuentro, hasta que Yusuf Otubanjo puso en ventaja a su equipo en el minuto 78.
En el tiempo de descuento, Adenis Shala volvió a batir la portería del Mash’al, consolidando la victoria del Nasaf. De esta forma, el club de Qarshi suma tres puntos vitales.
El Nasaf sube al cuarto lugar de la clasificación
Tras esta victoria, el Nasaf alcanza los 48 puntos. Los de Qarshi ascienden al 4º puesto en la tabla de la Superliga.
El Mash’al permanece en el último lugar con 5 puntos. El descenso del club de Muborak de la Superliga ya estaba confirmado.
Estadísticas del partido Nasaf — Mash’al
Superliga, 28ª jornada
Nasaf — Mash’al — 2-0
Goles: Yusuf Otubanjo (78'), Adenis Shala (90+3').
Amonestaciones: Rustamov (56'), Ifeani (81').
Nasaf: Ne’matov, Komilov (Murtazoyev, 46'), Davronov, G‘aybullayev, Gudushauri (Otubanjo, 46'), Rustamov (Eshmurodov, 79'), Rahmatov, Abdirahmatov (Abdunazarov, 79'), Muhitdinov, Shala, Abduxoliqov.
Mash’al: Rusanov, Boshnyak (Parmonqulov, 65'), Asqarov, To‘xtasinov, Ismoilov (Ko‘charov, 82'), Akramov, Rahimov, G‘anixonov (Tojiddinov, 12'), Ifeani (Jovliyev, 82'), Abduraimov, Murtozayev (Yarashev, 46').
Los de Qarshi buscan cerrar la temporada en la parte alta
La victoria sobre el Mash’al fue un paso importante para que el Nasaf mejorara su posición en la tabla. Con 48 puntos, el equipo se coloca en la cuarta posición.
El club de Muborak está a punto de concluir su participación en la Superliga. Tras la derrota en la 28ª jornada, siguen en el fondo de la tabla con 5 puntos.
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