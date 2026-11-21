En la 28ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el Nasaf derrotó al Mash’al por 2-0 en casa. Los de Qarshi aseguraron la victoria en el tramo final: Yusuf Otubanjo abrió el marcador en el minuto 78 y Adenis Shala sentenció el resultado en el 90+3. Este triunfo permite al Nasaf ascender al 4º puesto de la tabla.

En el duelo disputado en Qarshi, los locales tuvieron que esperar mucho para romper la defensa rival. El marcador se mantuvo intacto durante gran parte del encuentro, hasta que Yusuf Otubanjo puso en ventaja a su equipo en el minuto 78.

En el tiempo de descuento, Adenis Shala volvió a batir la portería del Mash’al, consolidando la victoria del Nasaf. De esta forma, el club de Qarshi suma tres puntos vitales.

El Nasaf sube al cuarto lugar de la clasificación

Tras esta victoria, el Nasaf alcanza los 48 puntos. Los de Qarshi ascienden al 4º puesto en la tabla de la Superliga.