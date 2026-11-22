Un concurso de sueño rápido celebrado en Japón convierte a un ganador en millonario
En Tokio, la capital de Japón, se organizó una competición poco común en el mundo: un concurso para determinar quién puede dormirse más rápido y con mayor calidad. Los participantes no solo tuvieron que dormir, sino demostrar una verdadera habilidad.
El evento, llamado «Matt Race» y celebrado el 5 de octubre de 2026, fue organizado por el fabricante de colchones Koala Sleep Japan. Decenas de participantes compitieron, teniendo hasta 90 minutos para dormir.
La particularidad del concurso es que se colocaron dispositivos especiales en la cabeza de los participantes para monitorear el proceso del sueño. Estos evaluaron la rapidez con la que se dormían y la calidad de su descanso. Algunos participantes incluso llevaron peluches para relajarse.
El gran premio del concurso superó los 2,22 millones de yenes, lo que equivale a unos 14 000 dólares estadounidenses. La victoria fue para el participante que logró los mejores indicadores de rapidez y calidad de sueño.
Una mujer que compitió bajo el seudónimo de Suimii fue declarada ganadora. Dijo que usaría el premio para cubrir sus gastos de vivienda y que planea comprar la cama de sus sueños con el resto del dinero.
Los organizadores destacaron que el objetivo principal del evento no era solo realizar una competición inusual, sino llamar la atención de la sociedad sobre la importancia de un sueño saludable y un descanso adecuado.
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