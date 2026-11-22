En Tokio, la capital de Japón, se organizó una competición poco común en el mundo: un concurso para determinar quién puede dormirse más rápido y con mayor calidad. Los participantes no solo tuvieron que dormir, sino demostrar una verdadera habilidad.

El evento, llamado «Matt Race» y celebrado el 5 de octubre de 2026, fue organizado por el fabricante de colchones Koala Sleep Japan. Decenas de participantes compitieron, teniendo hasta 90 minutos para dormir.

La particularidad del concurso es que se colocaron dispositivos especiales en la cabeza de los participantes para monitorear el proceso del sueño. Estos evaluaron la rapidez con la que se dormían y la calidad de su descanso. Algunos participantes incluso llevaron peluches para relajarse.