Flick valoró positivamente que su equipo no se rindiera tras ir por detrás en el marcador. En su opinión, el FC Barcelona tuvo ocasiones para marcar ya en la primera parte, pero mejoró su juego colectivo en la segunda mitad para tomar el control.

En la jornada 13 del campeonato español, el FC Barcelona venció al Villarreal por 3-2 a pesar de ir perdiendo por dos goles. En la rueda de prensa posterior al partido, Hansi Flick destacó la victoria con carácter de su equipo. Sin embargo, el resultado no fue lo único que llamó la atención del entrenador.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, habló tras la difícil victoria contra el Villarreal (3-2) sobre la remontada de su equipo, el juego en la segunda parte y las situaciones relacionadas con el arbitraje. Aunque el técnico alemán quedó satisfecho con el resultado, no ocultó su descontento por los incidentes ocurridos alrededor del banquillo.

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«Estoy muy contento con la victoria. Especialmente por ganar después de ir por detrás en el marcador. Recibimos el primer gol por un error nuestro. Tuvimos ocasiones para marcar en la primera parte.

En la segunda parte jugamos mucho mejor y organizamos nuestras acciones colectivas. Creo que merecíamos esta victoria», dijo Flick.

Cabe recordar que el Villarreal abrió el marcador en la primera parte y amplió su ventaja a dos goles en la segunda. Pero el FC Barcelona marcó tres goles en poco tiempo y ganó el encuentro.

Flick descontento con la situación arbitral

En la rueda de prensa, el entrenador también abordó las preguntas sobre el arbitraje. Flick dijo que no entendía la situación alrededor del banquillo del FC Barcelona ni la expulsión de Fermín.

«No entendí por qué expulsaron a Fermín. Pregunté a los árbitros sobre esto y precisamente por eso recibí una tarjeta amarilla.

Sé una cosa: el cuarto árbitro estuvo mirando hacia nuestro banquillo durante todo el partido. Intento ayudar a los árbitros en el campo. No sé qué pasó ni qué le dijeron. Necesito saber más sobre esto», recoge el diario Marca.

«Estos problemas siempre se repiten»

Aunque Flick afirmó no tener quejas sobre el trabajo general de los árbitros, subrayó que los problemas con este árbitro en particular se repiten.

«En general, estoy satisfecho con el trabajo de los árbitros. Pero nuestros problemas con este árbitro siempre se repiten; todo es lo mismo de siempre. Si la situación sigue así, no nos queda otra que jugar mejor y ganar. Eso es exactamente lo que hicimos en la segunda parte», declaró el técnico del FC Barcelona.

Así, además de expresar su satisfacción por la victoria ante el Villarreal, Flick expuso abiertamente sus críticas al arbitraje. En su opinión, a pesar de las situaciones polémicas, el equipo debe fortalecer su juego en el campo y seguir luchando por el resultado.