El Atlético de Madrid derrota al Manchester United

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El Atlético de Madrid derrota al Manchester United

En la fase de liga de la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid venció al Manchester Uniteden su estadio. Los madrileños comenzaron el encuentro con intensidad, abriendo el marcador en el primer minuto. Un segundo gol en la segunda parte selló la victoria local.

Pablo Barrios adelantó al Atlético en el minuto 1. En el minuto 74, el jugador del Manchester United, Leny Yoro, recibió una tarjeta roja, dejando a su equipo con diez hombres. En el minuto 79, Ademola Lookman marcó el segundo gol de los madrileños.

Según las estadísticas del partido, ambos equipos realizaron 9 disparos cada uno. El número de remates a puerta también fue igualado, con 4 para cada equipo.

El Atlético dominó la posesión con un 62 %. Los madrileños completaron 623 pases con un 90 % de precisión. El Manchester United realizó 357 pases con un 87 % de precisión.

Los jugadores del Atlético cometieron 11 faltas, mientras que su rival cometió 13. Ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla, pero la expulsión del jugador del Manchester United fue uno de los hechos clave. En saques de esquina, los ingleses superaron a los locales por 5-2.

Atlético de MadridManchester UnitedPablo BarriosAdemola LookmanLeny Yoro
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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