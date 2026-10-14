¿A cuánto asciende el número de personas que viven en extrema pobreza en el mundo?

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¿A cuánto asciende el número de personas que viven en extrema pobreza en el mundo?

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Oxford, 1.200 millones de personas en 108 países en desarrollo viven en condiciones de pobreza multidimensional. Esto supone un aumento de 51,5 millones en comparación con el informe del año anterior.

El informe, publicado el 12 de octubre de 2026, destaca que 617 millones de las personas que viven en la pobreza, más de la mitad, son niños. Carecen de necesidades básicas como alimentos, educación, agua potable y electricidad.

Los investigadores señalaron que parte del aumento está relacionado con el crecimiento demográfico. Al mismo tiempo, en menos de 15 años, el índice de pobreza multidimensional se ha reducido a la mitad en 33 países.

La mayor parte de las personas que viven en la pobreza reside en el África subsahariana, con 616 millones de personas. En Egipto, Nepal y Tayikistán, tanto la tasa de pobreza como el número de personas afectadas han disminuido significativamente.

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