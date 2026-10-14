Cientos de supermercados en Francia sufren un ciberataque

Durante la noche del 11 al 12 de octubre, cientos de sistemas de refrigeración de supermercados en Francia fueron objeto de un ciberataque. Como resultado, la temperatura de los congeladores aumentó, dejando toneladas de productos alimenticios en mal estado.

Según la agencia de noticias AFP del 12 de octubre de 2026, los piratas informáticos aprovecharon la capacidad de control remoto de los sistemas de refrigeración fabricados por la empresa danesa Danfoss. Forzaron los equipos a entrar en modo de descongelación, haciendo que la temperatura subiera hasta 50 grados en algunos dispositivos.

Cientos de tiendas de las cadenas Intermarché y Super U se vieron afectadas por el ataque. También se informaron problemas en otras cadenas como E.Leclerc y Carrefour. La fiscalía francesa anunció que se ha iniciado una investigación sobre el incidente.

Según el medio Les Numériques, los daños causados en dos puntos de venta en Haguenau se estiman en 270.000 euros. A nivel nacional, las pérdidas totales podrían ascender a varios millones de euros.

Hasta el momento no se ha identificado a los responsables del ataque. Por su parte, Danfoss ha declarado que está brindando asistencia a los clientes afectados.