El Galatasaray cae goleado ante el Barcelona

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El Galatasaray cae goleado ante el Barcelona

En la fase de liga de la UEFA Champions League, el Barcelona se llevó la victoria en el campo del Galatasaray. Aunque el encuentro comenzó con un gol de los locales, los catalanes tomaron la iniciativa en los minutos posteriores y finalmente lograron anotar cuatro goles.

Aleksey Batrakov adelantó al Galatasaray en el marcador en el minuto 28. El Barcelona igualó el encuentro a dos minutos del descanso gracias a un gol de João Cancelo.

Tras el descanso, los visitantes intensificaron sus ataques. Fermín López marcó en el minuto 50 y Anthony Gordon hizo lo propio en el minuto 53. En el minuto 65, Karim Adeyemi volvió a batir la portería rival, consolidando la superioridad del Barcelona.

Según las estadísticas del partido, el Barcelona realizó 23 disparos, de los cuales 12 fueron a puerta. El Galatasaray registró 2 disparos.

Los visitantes dominaron la posesión con un 65 %. Completaron 628 pases con un 92 % de precisión. El Galatasaray realizó 274 pases, con un 72 % de acierto.

El número de faltas fue de 12 para los locales, y de 10 para el Barcelona. El Galatasaray recibió dos tarjetas amarillas, mientras que los visitantes terminaron el encuentro sin amonestaciones. Los saques de esquina también favorecieron al Barcelona por 6-1.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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