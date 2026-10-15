¿Cómo respondió José Mourinho a las preguntas sobre la presión en el Real y la «luna de miel»?

Antes de un partido crucial de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League contra la Roma, el entrenador del Real Madrid José Mourinho llamó la atención con su habitual humor e ironía. El intercambio entre el técnico portugués y un periodista polaco, que intentaba preguntar sobre la presión y la «crisis» que rodea al equipo, se convirtió en el momento más destacado de la rueda de prensa.

Mourinho desestimó los rumores sobre un «modo supervivencia» en Madrid con una sola frase.

«La información les llega distorsionada»: El diálogo completo de la rueda de prensa

El interesante intercambio de preguntas y respuestas en la conferencia fue el siguiente:

Periodista: «Vengo de Polonia, estoy bastante lejos de España, pero por lo que escucho, el Real Madrid está en una situación complicada, todo parece muy confuso...»

José Mourinho: «Usted es de Polonia, eso está muy lejos, la información le llega distorsionada» (ríe)»

Periodista: «Parece que ha activado el modo supervivencia en el Real, como si la “luna de miel” hubiera terminado».

José Mourinho: «¿Luna de miel?»

Periodista: «Quiero decir, una luna de miel es...»

José Mourinho: «Sé muy bien lo que significa la expresión “luna de miel”, pero ¿a qué se refiere exactamente?»

Periodista: «Ahora todo el mundo espera que gane».

José Mourinho: «¿Eso es una luna de miel?» (ríe)»

Periodista: «¿Qué opina usted?»

José Mourinho: «¿Qué quiere decir con eso?»

Periodista: «Está bien, haré la pregunta más simple: ¿cómo se siente antes de este partido importante?»

José Mourinho: «Como siempre, de maravilla. ¡Duermo como un ángel!»

El estilo del «Special One»: El arte de asumir la presión

Estas respuestas de José Mourinho demostraron una vez más su «tarjeta de presentación» en el mundo del fútbol:

Superioridad psicológica: El entrenador portugués es un maestro en desviar la presión de sus jugadores antes de los grandes partidos, centrando toda la atención mediática en sí mismo;

Demostración de calma: Independientemente de los resultados del equipo o la situación de la plantilla, demostró que no hay pánico y que el equipo está bajo control con su frase «duermo como un ángel»;

Enfrentamiento de prestigio contra la Roma: El club romano no es ajeno a Mourinho, ya que dirigió a este equipo en el pasado. Por lo tanto, el próximo encuentro contra la Roma tiene una importancia especial para él, no solo por los puntos en juego, sino también por principios personales.

La calma del entrenador en la rueda de prensa y su buen humor durante el debate con el periodista indican que los madridistas están mentalmente preparados para su viaje a Roma.