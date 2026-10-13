Superduelo en el Olímpico: ¿Quiénes están en la convocatoria de 23 del Real Madrid?
El club Real Madrid visita la capital italiana para la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, donde se enfrentará a la Roma . Antes de este choque crucial, el técnico del «club blanco» José Mourinho ha anunciado oficialmente la lista ampliada de 23 jugadores que viajarán a Roma.
El técnico portugués moviliza a todas sus estrellas para enfrentarse a su antiguo equipo, al que dirigió durante varios años y conoce a la perfección.
Convocatoria completa del Real Madrid para enfrentarse a la Roma
Mourinho ha formado una selección sólida en todas las líneas para el próximo encuentro:
Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre;
Defensas: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries;
Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Tiago;
Delanteros: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.
Detalles del encuentro y horario
Competición: UEFA Champions League, 2ª jornada;
Equipos: Roma — Real Madrid;
Estadio: Roma, Stadio Olimpico;
Fecha y hora: 14 de octubre, a las 23:59 inicio del partido.
El regreso de Mourinho a Roma y este duelo entre dos gigantes europeos promete ser uno de los partidos más intensos de la jornada.
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