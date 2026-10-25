Un jugador de rugby de 17 años fallece en Francia tras una lesión durante un partido

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Un jugador de rugby de 17 años fallece en Francia tras una lesión durante un partido

Klea Mene, un jugador de rugby de 17 años del club francés Union du Bassin Marmandais, ha fallecido tras sufrir una grave lesión durante un encuentro. Así lo han informado RMC Sport y diversos medios de comunicación locales en Francia.

El incidente ocurrió el 17 de octubre en el departamento de Lot-et-Garonne durante un partido juvenil contra el equipo Agen Agglo Rugby. Durante el juego, Mene recibió un fuerte golpe en la cabeza, tras lo cual sufrió un paro cardíaco. El personal médico realizó maniobras de reanimación en el campo antes de que el deportista fuera trasladado al hospital.

Sin embargo, los médicos no pudieron salvar su vida. El club anunció el fallecimiento del jugador el 21 de octubre.

La Federación Francesa de Rugby expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del fallecido, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para esclarecer las causas del suceso. También se ha organizado apoyo psicológico para sus compañeros de equipo y otros participantes afectados por la tragedia.

Klea MeneFederación Francesa de RugbyUnion du Bassin MarmandaisRugbyFrancia
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