Marcelo Bielsa descontento con las interrupciones en el Mundial 2026

El seleccionador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, expresó críticas sobre las interrupciones en los partidos del Mundial 2026.

El entrenador afirmó que, debido a las paradas adicionales, los encuentros quedan prácticamente divididos en cuatro partes, afectando el ritmo y la dinámica habitual del fútbol.

«Los partidos se están dividiendo en cuatro partes. Esto está alterando las reglas habituales del fútbol. Estas interrupciones no aportan ningún beneficio, al contrario, lo perjudican todo», dijo Bielsa.