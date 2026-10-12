Paxtakor empata ante Al Qadisiya en la Liga de Campeones de la AFC

En el marco de la zona Oeste de la Liga de Campeones Élite de la AFC, el club de Taskent, Paxtakor, de Arabia Saudita se enfrentó al equipo de Al Qadisiya. El encuentro finalizó con un marcador de 1-1. Los visitantes abrieron el marcador, pero el Paxtakor igualó el encuentro mediante un penalti.

El jugador de Al Qadisiya, Tijjani Reijnders, anotó en el minuto 35 para poner a su equipo en ventaja. El Paxtakor evitó la derrota gracias a un gol de penalti de Dostonbek Hamdamov en el minuto 89.

Según las estadísticas del partido, Al Qadisiya dominó la posesión con un 54 %. El Paxtakor registró un 46 %.

Los locales también superaron en número de disparos: el Paxtakor realizó 19 intentos frente a los 15 del rival. Sin embargo, Al Qadisiya tuvo más remates a puerta, 3 frente a 2.

En tiros de esquina, los saudíes ganaron 7-5. El número de pases fue de 521 para Al Qadisiya y 449 para el Paxtakor. En cuanto a faltas, el Paxtakor cometió 9 y el rival 13. Ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla.