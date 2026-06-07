Alexander Zverev supera sus miedos: Victoria histórica en Roland Garros

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Alexander Zverev supera sus miedos: Victoria histórica en Roland Garros

La "pesada carga" de Boris Becker finalmente ha sido levantada: Alexander Zverev ha convertido el torneo de Roland Garros en su verdadero territorio. La prensa internacional rinde homenaje al guerrero alemán y a su digno rival. Alexander Zverev conquistó su primer título de Grand Slam al derrotar a Flavio Cobolli en una emocionante final el domingo. Según Goal.com informa .

L'Equipe destacó que la espera de 89 años por un campeón alemán ha terminado: "Tras la eliminación de Jannik Sinner en la segunda ronda, Zverev era considerado el gran favorito y justificó plenamente esas expectativas durante dos semanas." Le Figaro escribió que, tras una final nerviosa, Alexander Zverev superó sus miedos internos para lograr la tan esperada victoria.

El diario italiano La Gazzetta dello Sport también elogió al compatriota derrotado: "Un magnífico Cobolli no fue suficiente; ¡Roland Garros pertenece a Zverev! Flavio lo llevó hasta el quinto set, pero finalmente sucumbió. Sascha terminó el partido entre lágrimas y abrazó a Flavio Cobolli, uno de sus amigos más cercanos en el circuito."

El diario español AS reconoció los años de duro trabajo de Zverev: "¡Por fin campeón! El dicho 'nunca es tarde' se ha confirmado. Alexander Zverev ha llenado la laguna más importante de su brillante carrera y se ha convertido en ganador de un Grand Slam." Marca señaló que se ha unido a las leyendas del tenis y ha puesto fin a las dudas de compatriotas como Boris Becker.

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Nodirbek Razzokov
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