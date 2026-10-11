Tras el interés de los gigantes de la Premier League, Giuliano Simeone ha tomado una decisión sobre su futuro

·12·Deportes
Tras el interés de los gigantes de la Premier League, Giuliano Simeone ha tomado una decisión sobre su futuro

Los gigantes de la Premier League muestran un serio interés por el centrocampista ofensivo del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone. Sin embargo, según informa el reconocido insider y periodista, Ekrem Konur, el talento argentino de 23 años no tiene intención de abandonar al gigante madrileño a pesar de los llamados desde Inglaterra.

Giuliano, hijo menor del entrenador Diego Simeone, se centra actualmente solo en crecer con los «colchoneros» y consolidar su lugar en el once inicial.

En el punto de mira de los gigantes de la Premier League: ¿Quiénes son los candidatos?

El brillante desempeño de Giuliano Simeone en La Liga ha atraído la atención de los principales clubes europeos:

  • La carrera de los gigantes ingleses: Tres clubes de renombre están seriamente interesados en sus servicios — Manchester United, Manchester Cityy el Tottenham de Londres, y siguen de cerca la situación;

  • Valor de mercado y acuerdo a largo plazo: Actualmente, el valor de transferencia del jugador se estima en 40 millones de euros. Su contrato vigente con el Atlético está firmado hasta el verano de 2030 .

Cláusula de rescisión increíble: un obstáculo de 500 millones de euros

La directiva del Atlético ha incluido una cláusula estricta en el contrato para evitar que otros equipos se lleven a su canterano:

  • Cláusula de rescisión récord: Según el acuerdo actual de Simeone, cualquier equipo que desee comprarlo sin el consentimiento del entrenador y del club debe pagar una cláusula de 500 millones de euros ;

  • La lealtad del jugador: A pesar de las ofertas financieramente atractivas, Giuliano considera que seguir defendiendo los colores madrileños bajo la dirección de su padre es la prioridad en su carrera.

Acciones útiles en la temporada: Un inicio prolífico

Giuliano Simeone está mostrando una alta eficiencia en la actual temporada del campeonato español:

  • 4 acciones decisivas en 8 partidos: En la nueva temporada de La Liga, ha disputado 8 encuentros y ha logrado registrar 2 goles y 2 asistencias en su cuenta;

  • Versatilidad en el ataque: Se está convirtiendo en una figura clave en la línea ofensiva de su equipo, no solo por sus movimientos rápidos en la banda, sino también por su tenacidad en la presión.

Al demostrar su intención de retener a uno de sus líderes a largo plazo, el club madrileño ha enviado una señal clara a los clubes de la Premier League: Giuliano Simeone no está en venta.

Giuliano SimeoneAtlético MadridPremier LeagueLa LigaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Liga anuncia los nominados al mejor jugador de septiembre: ¿Quién merece el premio?La Liga anuncia los nominados al mejor jugador de septiembre: ¿Quién merece el premio?24 septiembre 07:02Altercado entre Jude Bellingham y Cristian Romero en el derbi de MadridAltercado entre Jude Bellingham y Cristian Romero en el derbi de Madrid23 septiembre 12:39«¡La Liga de Tebas y Negreira!»: La televisión del Real Madrid arremete contra el árbitro del derbi«¡La Liga de Tebas y Negreira!»: La televisión del Real Madrid arremete contra el árbitro del derbi21 septiembre 06:39«¡Disciplina de hierro!»: Revelan el verdadero secreto de Jude Bellingham en el Real«¡Disciplina de hierro!»: Revelan el verdadero secreto de Jude Bellingham en el Real17 septiembre 20:29El deseo de Julián Álvarez de fichar por el Barcelona enfureció a los aficionados del AtléticoEl deseo de Julián Álvarez de fichar por el Barcelona enfureció a los aficionados del Atlético21 agosto 15:38Traspaso de Julián Álvarez: el futbolista rechaza al ArsenalTraspaso de Julián Álvarez: el futbolista rechaza al Arsenal21 agosto 08:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City