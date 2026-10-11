Tras el interés de los gigantes de la Premier League, Giuliano Simeone ha tomado una decisión sobre su futuro

Los gigantes de la Premier League muestran un serio interés por el centrocampista ofensivo del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone. Sin embargo, según informa el reconocido insider y periodista, Ekrem Konur, el talento argentino de 23 años no tiene intención de abandonar al gigante madrileño a pesar de los llamados desde Inglaterra.

Giuliano, hijo menor del entrenador Diego Simeone, se centra actualmente solo en crecer con los «colchoneros» y consolidar su lugar en el once inicial.

En el punto de mira de los gigantes de la Premier League: ¿Quiénes son los candidatos?

El brillante desempeño de Giuliano Simeone en La Liga ha atraído la atención de los principales clubes europeos:

La carrera de los gigantes ingleses: Tres clubes de renombre están seriamente interesados en sus servicios — Manchester United, Manchester Cityy el Tottenham de Londres, y siguen de cerca la situación;

Valor de mercado y acuerdo a largo plazo: Actualmente, el valor de transferencia del jugador se estima en 40 millones de euros. Su contrato vigente con el Atlético está firmado hasta el verano de 2030 .

Cláusula de rescisión increíble: un obstáculo de 500 millones de euros

La directiva del Atlético ha incluido una cláusula estricta en el contrato para evitar que otros equipos se lleven a su canterano:

Cláusula de rescisión récord: Según el acuerdo actual de Simeone, cualquier equipo que desee comprarlo sin el consentimiento del entrenador y del club debe pagar una cláusula de 500 millones de euros ;

La lealtad del jugador: A pesar de las ofertas financieramente atractivas, Giuliano considera que seguir defendiendo los colores madrileños bajo la dirección de su padre es la prioridad en su carrera.

Acciones útiles en la temporada: Un inicio prolífico

Giuliano Simeone está mostrando una alta eficiencia en la actual temporada del campeonato español:

4 acciones decisivas en 8 partidos: En la nueva temporada de La Liga, ha disputado 8 encuentros y ha logrado registrar 2 goles y 2 asistencias en su cuenta;

Versatilidad en el ataque: Se está convirtiendo en una figura clave en la línea ofensiva de su equipo, no solo por sus movimientos rápidos en la banda, sino también por su tenacidad en la presión.

Al demostrar su intención de retener a uno de sus líderes a largo plazo, el club madrileño ha enviado una señal clara a los clubes de la Premier League: Giuliano Simeone no está en venta.