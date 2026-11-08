La Olimpiada del Presidente ha concluido: Taskent es el ganador absoluto, Samarcanda y Jorezm en el podio

Organizada en nuestro país para disciplinas olímpicas y paralímpicas, la prestigiosa Olimpiada del Presidente ha llegado a su fin. Tras intensas competiciones con atletas de las 14 regiones de la República, se ha publicado oficialmente el medallero final.

En la clasificación general, los representantes de la capital obtuvieron la mayor cantidad de medallas de oro, ocupando el 1er lugar, mientras que los atletas de las regiones de Samarcanda y Jorezm subieron al podio.

El trío de cabeza y la competición

Ciudad de Taskent — líder absoluto: Los atletas de la capital acumularon un total de 78 medallas (33 de oro, 22 de plata y 23 de bronce), liderando la tabla;

Región de Samarcanda — 2do lugar: Con solo una medalla de diferencia en el total (un total de 77 medallas : 25 de oro, 21 de plata y 31 de bronce), los atletas de Samarcanda se convirtieron en subcampeones;

Región de Jorezm — 3er lugar: Los atletas de Jorezm ocuparon el tercer puesto con 24 medallas de oro, 18 de plata y 27 de bronce (un total de 69 medallas );

El top 5: La región de Taskent (20 de oro, 70 en total) ocupa el 4to lugar, y la región de Kashkadaría (18 de oro, 70 en total) el 5to.

Tabla completa de medallas de las 14 regiones