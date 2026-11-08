La Olimpiada del Presidente ha concluido: Taskent es el ganador absoluto, Samarcanda y Jorezm en el podio

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La Olimpiada del Presidente ha concluido: Taskent es el ganador absoluto, Samarcanda y Jorezm en el podio

Organizada en nuestro país para disciplinas olímpicas y paralímpicas, la prestigiosa Olimpiada del Presidente ha llegado a su fin. Tras intensas competiciones con atletas de las 14 regiones de la República, se ha publicado oficialmente el medallero final.

En la clasificación general, los representantes de la capital obtuvieron la mayor cantidad de medallas de oro, ocupando el 1er lugar, mientras que los atletas de las regiones de Samarcanda y Jorezm subieron al podio.

El trío de cabeza y la competición

  • Ciudad de Taskent — líder absoluto: Los atletas de la capital acumularon un total de 78 medallas (33 de oro, 22 de plata y 23 de bronce), liderando la tabla;

  • Región de Samarcanda — 2do lugar: Con solo una medalla de diferencia en el total (un total de 77 medallas: 25 de oro, 21 de plata y 31 de bronce), los atletas de Samarcanda se convirtieron en subcampeones;

  • Región de Jorezm — 3er lugar: Los atletas de Jorezm ocuparon el tercer puesto con 24 medallas de oro, 18 de plata y 27 de bronce (un total de 69 medallas);

  • El top 5: La región de Taskent (20 de oro, 70 en total) ocupa el 4to lugar, y la región de Kashkadaría (18 de oro, 70 en total) el 5to.

Tabla completa de medallas de las 14 regiones

Puesto

Regiones

Oro ()

Plata ()

Bronce ()

Total

1

Ciudad de Taskent

33

22

23

78

2

Región de Samarcanda

25

21

31

77

3

Región de Jorezm

24

18

27

69

4

Región de Taskent

20

21

29

70

5

Región de Kashkadaría

18

23

29

70

6

República de Karakalpakstán

16

24

26

66

7

Región de Andiján

16

17

26

59

8

Región de Bujará

15

15

20

50

9

Región de Yizaj

15

9

20

44

10

Región de Ferganá

10

14

30

54

11

Región de Namangán

8

14

20

42

12

Región de Surjandaria

8

6

15

29

13

Región de Sirdaria

7

5

12

24

14

Región de Navoi

6

12

23

41

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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