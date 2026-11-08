La Olimpiada del Presidente ha concluido: Taskent es el ganador absoluto, Samarcanda y Jorezm en el podio
Organizada en nuestro país para disciplinas olímpicas y paralímpicas, la prestigiosa Olimpiada del Presidente ha llegado a su fin. Tras intensas competiciones con atletas de las 14 regiones de la República, se ha publicado oficialmente el medallero final.
En la clasificación general, los representantes de la capital obtuvieron la mayor cantidad de medallas de oro, ocupando el 1er lugar, mientras que los atletas de las regiones de Samarcanda y Jorezm subieron al podio.
El trío de cabeza y la competición
Ciudad de Taskent — líder absoluto: Los atletas de la capital acumularon un total de 78 medallas (33 de oro, 22 de plata y 23 de bronce), liderando la tabla;
Región de Samarcanda — 2do lugar: Con solo una medalla de diferencia en el total (un total de 77 medallas: 25 de oro, 21 de plata y 31 de bronce), los atletas de Samarcanda se convirtieron en subcampeones;
Región de Jorezm — 3er lugar: Los atletas de Jorezm ocuparon el tercer puesto con 24 medallas de oro, 18 de plata y 27 de bronce (un total de 69 medallas);
El top 5: La región de Taskent (20 de oro, 70 en total) ocupa el 4to lugar, y la región de Kashkadaría (18 de oro, 70 en total) el 5to.
Tabla completa de medallas de las 14 regiones
Puesto
Regiones
Oro ()
Plata ()
Bronce ()
Total
1
Ciudad de Taskent
33
22
23
78
2
Región de Samarcanda
25
21
31
77
3
Región de Jorezm
24
18
27
69
4
Región de Taskent
20
21
29
70
5
Región de Kashkadaría
18
23
29
70
6
República de Karakalpakstán
16
24
26
66
7
Región de Andiján
16
17
26
59
8
Región de Bujará
15
15
20
50
9
Región de Yizaj
15
9
20
44
10
Región de Ferganá
10
14
30
54
11
Región de Namangán
8
14
20
42
12
Región de Surjandaria
8
6
15
29
13
Región de Sirdaria
7
5
12
24
14
Región de Navoi
6
12
23
41
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