Trump se reúne inesperadamente con Putin, las negociaciones con Xi Jinping se retrasan
Donald Trump llamó «amigo» al líder ruso durante un encuentro inesperado con Vladimir Putin. El breve diálogo sorprendió a los periodistas, quienes fueron desalojados poco después del inicio. Este suceso provocó un retraso en las negociaciones previstas entre Trump y Xi Jinping, según informó la agencia Reuters.
«¿Quién es él? Es mi amigo»
Al entrar en la sala, Trump señaló a Vladimir Poutine presentándolo como su amigo.
«¿Quién es él? Es mi amigo», dijo el presidente estadounidense.
El líder ruso también agradeció a su homólogo estadounidense en inglés: «Thank you so much» (Muchas gracias).
Este breve encuentro entre ambos líderes llamó la atención como un episodio que refleja sus relaciones personales.
Periodistas Desalojados tras 58 segundos
Según Reuters, la reunión entre Putin y Trump ocurrió de manera imprevista.
Periodistas Los periodistas fueron retirados unos 58 segundos después de que Trump entrara en la sala. Por ello, no se ofrecieron detalles a los medios sobre el resto de la conversación.
El encuentro con Putin afectó las negociaciones con Xi Jinping
La reunión inesperada de Trump con Vladimir Putin también afectó el horario de su encuentro programado con el líder chino Xi Jinping.
Reuters informó que las negociaciones de Trump con Xi Jinping se retrasaron debido a la reunión con Putin.
Así, este breve e inesperado encuentro se convirtió en un episodio que influyó en la agenda diplomática de la cumbre. Sin embargo, el contenido de la charla y su impacto en futuras decisiones diplomáticas siguen sin revelarse.
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