Donald Trump llamó «amigo» al líder ruso durante un encuentro inesperado con Vladimir Putin. El breve diálogo sorprendió a los periodistas, quienes fueron desalojados poco después del inicio. Este suceso provocó un retraso en las negociaciones previstas entre Trump y Xi Jinping, según informó la agencia Reuters.

«¿Quién es él? Es mi amigo»

Al entrar en la sala, Trump señaló a Vladimir Poutine presentándolo como su amigo.

«¿Quién es él? Es mi amigo», dijo el presidente estadounidense.

El líder ruso también agradeció a su homólogo estadounidense en inglés: «Thank you so much» (Muchas gracias).