Se firma una declaración en la reunión entre Putin, Trump y Xi Jinping: ¿qué contiene?
El presidente ruso Vladimir Putin, el líder chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump adoptaron una declaración de paz en Shenzhen tras la primera reunión trilateral de la historia. El documento refleja posiciones sobre la reducción de riesgos nucleares, la estabilidad energética, la reforma de la ONU y las competencias de los órganos judiciales internacionales. Sin embargo, la guerra en Ucrania o su resolución no se mencionan en la declaración. Esto fue reportado por el servicio de prensa del Kremlin el 19 de noviembre.
Los tres jefes de Estado discutieron la estabilidad estratégica
Se informa que los líderes de Rusia, China y Estados Unidos se reunieron el 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China. La reunión se llevó a cabo en la residencia estatal «Silin Shanchjuan», en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Las negociaciones duraron aproximadamente una hora y media. Las partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación internacional, la estabilidad estratégica y cuestiones de seguridad global.
Los tres jefes de Estado expresaron su gratitud a la parte china por organizar esta histórica cumbre trilateral.
Al finalizar la reunión, los líderes no hicieron declaraciones orales a los medios de comunicación. Donald Trump se dirigió al aeropuerto, mientras que Xi Jinping acompañó a Vladimir Putin hasta su vehículo.
No habrá ganador en una guerra nuclear
En la declaración firmada por los tres líderes, los riesgos relacionados con las armas nucleares ocupan un lugar especial.
El documento subraya que es imposible ganar una guerra nuclear y que tal guerra nunca debe comenzar.
Rusia, China y Estados Unidos expresaron su disposición a mantener un diálogo permanente para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares.
Esta posición se convirtió en uno de los puntos principales de la declaración, reflejando la disposición de los tres países a cooperar para mantener la seguridad global y la estabilidad estratégica.
La Corte Penal Internacional y la inmunidad de los jefes de Estado
Otro punto notable de la declaración se refiere a las competencias de los órganos judiciales internacionales y la inmunidad de los funcionarios estatales.
Los tres líderes enfatizaron que el principio del consentimiento de los Estados y el respeto a la inmunidad de los funcionarios oficiales son de importancia fundamental.
El documento señala que la Corte Penal Internacional (CPI) y otras estructuras similares no deben abusar de sus competencias.
Este punto se considera uno de los aspectos políticamente significativos de la declaración en términos de debates sobre el derecho internacional, la soberanía estatal y las competencias de los órganos judiciales.
Rusia, China y Estados Unidos buscan ampliar la cooperación en el sector energético
Para garantizar la estabilidad energética, los tres países también incluyeron en la declaración planes para aumentar la producción y el suministro de productos derivados del petróleo.
El documento destaca la importancia de un suministro energético sostenible. La cooperación en este ámbito tiene como objetivo garantizar la estabilidad del mercado energético mundial.
Asimismo, Rusia, China y Estados Unidos, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, se declararon a favor de reformar la organización. Según su posición, la ONU debe responder de manera más eficaz a los problemas globales y operar de acuerdo con sus tareas principales de garantizar la paz y la seguridad internacionales.
La cuestión de Ucrania no se refleja en la declaración
Uno de los aspectos notables de la declaración adoptada por los tres líderes es la ausencia de un punto sobre la guerra en Ucrania.
En el documento no se menciona ninguna declaración directa sobre el conflicto en Ucrania, las condiciones para detenerlo o las negociaciones de paz.
Sin embargo, el hecho de que la cuestión de Ucrania no se mencione en la declaración no significa que los líderes de los tres países no hayan discutido este tema en absoluto. No se ha proporcionado información pública sobre el contenido privado de la reunión ni sobre todos los temas tratados en las negociaciones.
Contenido completo de la declaración
El documento firmado por los tres líderes refleja las siguientes posiciones clave:
reformar la ONU como una organización capaz de responder eficazmente a los problemas globales;
aumentar la producción y el suministro de productos derivados del petróleo para la estabilidad energética;
respetar el principio del consentimiento de los Estados y la inmunidad de los funcionarios oficiales, y no permitir el abuso de las competencias de los órganos judiciales internacionales;
prevenir una guerra nuclear, reducir los riesgos nucleares y continuar el diálogo contra la proliferación de armas nucleares.
La reunión trilateral en Shenzhen y la declaración adoptada se presentan como un documento que refleja las posiciones comunes de los tres países sobre la seguridad global, la energía y el futuro de las instituciones internacionales. Sin embargo, sus resultados prácticos y cómo se implementarán los acuerdos en la siguiente etapa siguen siendo inciertos por ahora.
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