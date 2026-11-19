El presidente ruso Vladimir Putin, el líder chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump adoptaron una declaración de paz en Shenzhen tras la primera reunión trilateral de la historia. El documento refleja posiciones sobre la reducción de riesgos nucleares, la estabilidad energética, la reforma de la ONU y las competencias de los órganos judiciales internacionales. Sin embargo, la guerra en Ucrania o su resolución no se mencionan en la declaración. Esto fue reportado por el servicio de prensa del Kremlin el 19 de noviembre.

Los tres jefes de Estado discutieron la estabilidad estratégica

Se informa que los líderes de Rusia, China y Estados Unidos se reunieron el 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China. La reunión se llevó a cabo en la residencia estatal «Silin Shanchjuan», en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Las negociaciones duraron aproximadamente una hora y media. Las partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación internacional, la estabilidad estratégica y cuestiones de seguridad global.

Los tres jefes de Estado expresaron su gratitud a la parte china por organizar esta histórica cumbre trilateral.

Al finalizar la reunión, los líderes no hicieron declaraciones orales a los medios de comunicación. Donald Trump se dirigió al aeropuerto, mientras que Xi Jinping acompañó a Vladimir Putin hasta su vehículo.

No habrá ganador en una guerra nuclear

En la declaración firmada por los tres líderes, los riesgos relacionados con las armas nucleares ocupan un lugar especial.

El documento subraya que es imposible ganar una guerra nuclear y que tal guerra nunca debe comenzar.