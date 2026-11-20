La Premier League inglesa ha confirmado el calendario oficial de la temporada 2027/2028. El nuevo campeonato comenzará el 13 de agosto y los partidos de la última jornada se disputarán el 21 de mayo de 2028. La elaboración del calendario ha tenido en cuenta el descanso de los jugadores, la densidad de partidos durante el periodo navideño y los factores relacionados con las competiciones internacionales.

Según la información publicada en el sitio web oficial de la Premier League, el campeonato 2027/2028 comenzará el viernes 13 de agosto de 2027. La última jornada de la temporada tendrá lugar el 21 de mayo de 2028.

Como es habitual, todos los partidos de la última jornada del campeonato comenzarán al mismo tiempo. Esto sirve para garantizar condiciones equitativas para los equipos en la lucha por el título, las plazas para competiciones europeas y otros puestos importantes en la tabla de clasificación durante la fase decisiva de la temporada.

75 días de descanso para los jugadores

Uno de los aspectos importantes del nuevo calendario es la posibilidad de que los jugadores disfruten de 75 días completos de descanso tras finalizar la temporada 2026/2027.

La dirección de la Premier League se ha centrado en crear las condiciones necesarias para la recuperación física de los jugadores manteniendo el descanso entre temporadas. Esto es especialmente importante para los futbolistas que participan en numerosos encuentros a lo largo de una temporada, entre el campeonato nacional, las copas, los torneos europeos y las selecciones nacionales.

Asimismo, la temporada 2027/2028 de la Premier League finalizará una semana antes de la final de la UEFA Champions League. Este es otro de los aspectos tenidos en cuenta en la planificación relacionada con el calendario de las competiciones europeas.

33 jornadas de fin de semana y 5 jornadas entre semana

El calendario del campeonato 2027/2028 contempla 33 jornadas que coinciden con los fines de semana y 5 jornadas que se disputarán entre semana.

Dicho calendario tiene como objetivo distribuir la carga de partidos de los clubes a lo largo de la temporada y mejorar las posibilidades de planificación para los equipos que participan en diversas competiciones.

Los clubes de la Premier League pueden participar simultáneamente en el campeonato nacional, la FA Cup, la League Cup y las competiciones europeas. Por ello, el tiempo entre jornadas, las posibilidades de recuperación y la densidad de partidos afectan directamente al estado de los jugadores.

Un descanso de al menos 60 horas durante el periodo de Navidad y Año Nuevo

En el calendario de la nueva temporada, la Premier League también ha prestado especial atención al tiempo entre partidos durante el periodo de las fiestas navideñas.

Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el descanso entre dos jornadas no será inferior a 60 horas. Esta decisión se ha tomado con el fin de dedicar más tiempo a la recuperación física de los jugadores y reducir la densidad de partidos en el periodo invernal.

En el fútbol inglés, el periodo festivo suele considerarse una de las etapas más intensas del campeonato. La celebración de varios encuentros en un corto intervalo de tiempo supone una carga física importante para los clubes. En el nuevo calendario, se prevé crear condiciones para la recuperación de los jugadores evitando reducir el descanso entre jornadas por debajo de la norma establecida.

De este modo, la temporada 2027/2028 de la Premier League inglesa comenzará el 13 de agosto y finalizará el 21 de mayo de 2028. El nuevo calendario no solo ha establecido las fechas principales del campeonato, sino que también ha incluido medidas destinadas a gestionar el descanso de los jugadores y la densidad de los partidos a lo largo de la temporada.