Abdul El-Sayed, demócrata elegido al Senado de EE. UU. por el estado de Michigan, criticó duramente al presidente Donald Trump, calificándolo de «idiota», «ignorante» y «narcisista patológico». También señaló que el vicepresidente J.D. Vance comprende bien los defectos de Trump, pero sigue apoyándolo públicamente por interés político.

El-Sayed expresó estas opiniones en una entrevista con el periodista Mehdi Hasan. Fragmentos de la conversación, publicada el 6 de noviembre en Zeteo, se volvieron virales en las redes sociales el 17 de noviembre.

Según el senador electo, J.D. Vance es mucho más inteligente y capaz de realizar un análisis político más profundo que Trump. Sin embargo, en lugar de expresar sus puntos de vista abiertamente, el vicepresidente prefiere respaldar la política del líder de la Casa Blanca.

«Trump es un idiota, es ignorante y un narcisista. J.D. Vance, en cambio, es realmente inteligente», afirmó El-Sayed.

Dijo que, aunque Vance entiende los comportamientos y decisiones incoherentes del presidente, muestra lealtad para estar más cerca del poder. El-Sayed acusó al vicepresidente de abandonar sus principios por sus propios objetivos políticos.

El político demócrata también criticó que Vance haya apoyado las decisiones de Trump en el pasado, mientras ahora intenta distanciarse de sus consecuencias negativas. En su opinión, la aprobación incondicional de la política presidencial también podría perjudicar el futuro político de Vance.

Como dato, Abdul El-Sayed ganó las elecciones del 3 de noviembre frente al republicano Mike Rogers. De este modo, se convirtió en el primer político musulmán elegido al Senado de EE. UU. Su mandato como senador comenzará en enero de 2027.