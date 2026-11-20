Según las antiguas creencias del pueblo javanés, los remolinos de cabello en la cabeza de un bebé están relacionados con su futura personalidad. Existen teorías de que el número y la ubicación de estos remolinos, llamados «uneng-uneng» en javanés, podrían indicar qué tipo de persona llegará a ser el niño.

Según las leyendas populares:

- Un solo remolino — un niño con un carácter tranquilo y habitual.

- Dos remolinos — un niño vivaz, terco y a veces difícil de criar.

- Más de dos remolinos — una personalidad única, diferente a los demás.

Por supuesto, estos puntos de vista no están científicamente probados. Son parte de las costumbres, leyendas y creencias populares transmitidas de generación en generación por el pueblo javanés.

Pero imagine, ¿qué pasa si un bebé no tiene uno o dos, sino decenas de remolinos en la cabeza? Según estas antiguas creencias javanesas, ¿qué podría significar tal situación? ¿Se interpretaría como una señal de un destino excepcional, totalmente diferente al de los demás?