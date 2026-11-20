Por primera vez en su carrera en la NHL, la racha sin goles de Aleksandr Ovechkin ha llegado a 15 encuentros. El delantero de 41 años de los Washington Capitals no pudo anotar en el último partido, aunque ayudó a su equipo con una asistencia. Este resultado se ha convertido en un antirecord personal en la carrera profesional del jugador ruso.

Los Washington Capitals perdieron 3-6 contra los Buffalo Sabres en la temporada regular de la NHL. En este encuentro, Aleksandr Ovechkin realizó una asistencia pero no logró perforar la portería rival.

De esta manera, la racha sin goles del famoso delantero alcanzó los 15 partidos consecutivos. Según el servicio de prensa de la NHL, esta es la racha sin goles más larga de toda la carrera de Ovechkin en la liga.

¿Cuándo marcó Ovechkin por última vez?

El jugador de 41 años anotó su último gol el 11 de octubre en un partido contra Seattle. Sin embargo, en ese encuentro Washington también perdió por 3-5.

Desde entonces, Ovechkin no ha podido marcar en los 15 partidos en los que ha participado. Durante este tiempo, siguió ayudando a su equipo mediante asistencias, pero no pudo aprovechar las oportunidades para aumentar su cuenta personal de goles.

Ovechkin, que disputa su 22ª temporada en la NHL, suma actualmente 6 puntos en el campeonato. Tiene en su cuenta 1 gol y 5 asistencias.

La rivalidad histórica entre Ovechkin y Gretzky

A pesar de la racha sin goles, Aleksandr Ovechkin sigue siendo uno de los jugadores más prolíficos en la historia de la NHL. Contando también los partidos de playoffs de la Stanley Cup, está cerca del número de goles marcados por Wayne Gretzky.

Reporte de goles en la historia de la NHL:

Wayne Gretzky, jugador canadiense — 1016 goles;

Aleksandr Ovechkin, jugador ruso — 1007 goles (temporada regular y playoffs).

Ovechkin ha marcado 930 goles en temporadas regulares. Sumando sus goles en playoffs, su resultado total alcanza los 1007.

Esta cifra acerca al jugador ruso al resultado histórico de Gretzky. Sin embargo, la racha sin goles de esta temporada y la edad de Ovechkin despiertan un interés especial entre los aficionados al hockey.

¿Será la última temporada de Ovechkin en la NHL?

Según la información disponible, esta temporada será la última del delantero ruso en la NHL. Si es así, hasta qué punto Ovechkin se acercará al récord total de goles de Gretzky en la etapa final de su carrera se convierte en uno de los temas más interesantes del mundo del hockey.

Para Ovechkin, que lleva 15 partidos sin marcar, los próximos encuentros serán importantes no solo por los resultados del equipo, sino también desde el punto de vista de sus registros históricos personales. Cuándo terminará su racha sin goles y qué resultados registrará en su última temporada sigue siendo el centro de atención de los aficionados.