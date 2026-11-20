En Doha, capital de Catar, continúan los partidos de la 1ª jornada de la Copa Mundial Sub-17. En breves momentos, la selección nacional de Uzbekistán Sub-17 saltará al campo para su primer encuentro en este prestigioso mundial.

En la primera jornada de la fase de grupos, nuestros representantes se enfrentarán a uno de los equipos más fuertes del continente africano: Costa de Marfil El partido comenzará hoy a las 21:00 hora de Taskent.

Información del partido y alineación titular de Uzbekistán

El cuerpo técnico ha confirmado oficialmente la lista de los jugadores que iniciarán este importante duelo:

Indicador Detalles Competición Copa Mundial Sub-17, 1ª jornada Encuentro Costa de Marfil — Uzbekistán Lugar Doha, Catar Hora de inicio 21:00 (hora de Taskent)

Alineación titular de Uzbekistán Sub-17:

Shomurodov

Rahimov

Hakimov

Erkinov

Ravshanov

Aliyev

Murodov

Sadirjonov

Anvarov

O‘ktamboyev

Ravshanbekov

¿Creen que la selección de Uzbekistán Sub-17 podrá vencer a Costa de Marfil en su debut en el Mundial de Doha y cuál será el resultado? ¡Dejen sus pronósticos en los comentarios!