¿Qué alineación presentará la selección de Uzbekistán Sub-17 contra Costa de Marfil?
En Doha, capital de Catar, continúan los partidos de la 1ª jornada de la Copa Mundial Sub-17. En breves momentos, la selección nacional de Uzbekistán Sub-17 saltará al campo para su primer encuentro en este prestigioso mundial.
En la primera jornada de la fase de grupos, nuestros representantes se enfrentarán a uno de los equipos más fuertes del continente africano: Costa de Marfil El partido comenzará hoy a las 21:00 hora de Taskent.
Información del partido y alineación titular de Uzbekistán
El cuerpo técnico ha confirmado oficialmente la lista de los jugadores que iniciarán este importante duelo:
Indicador
Detalles
Competición
Copa Mundial Sub-17, 1ª jornada
Encuentro
Costa de Marfil — Uzbekistán
Lugar
Doha, Catar
Hora de inicio
21:00 (hora de Taskent)
Alineación titular de Uzbekistán Sub-17:
Shomurodov
Rahimov
Hakimov
Erkinov
Ravshanov
Aliyev
Murodov
Sadirjonov
Anvarov
O‘ktamboyev
Ravshanbekov
¿Creen que la selección de Uzbekistán Sub-17 podrá vencer a Costa de Marfil en su debut en el Mundial de Doha y cuál será el resultado? ¡Dejen sus pronósticos en los comentarios!
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