Fiona, un hipopótamo conocido en todo el mundo, ha fallecido en el zoológico de Cincinnati, Estados Unidos. Su muerte fue causada por la ingestión accidental de un sombrero que cayó en su recinto. Los veterinarios intentaron salvarle la vida en varias ocasiones, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Así lo informó la administración del zoológico de Cincinnati.

Se informó que Fiona tragó accidentalmente un sombrero que cayó en su hábitat la semana pasada. Al enterarse de la situación, los especialistas veterinarios intentaron varias veces extraer el objeto que quedó atrapado en su organismo. Al mismo tiempo, se le brindó la atención médica necesaria para mejorar su estado y tratar de salvar su vida.

Sin embargo, a pesar de todos los intentos de los médicos, no fue posible salvar a Fiona. Los representantes del zoológico expresaron que esta pérdida ha sido muy difícil para ellos.

El director del zoológico, Dave Jenike, destacó que nadie esperaba que la vida de Fiona terminara de esta manera. Afirmó que el personal, que cuidó al hipopótamo durante muchos años, hizo todo lo posible para salvarla y tomó todas las medidas a su alcance.

Fiona habría cumplido 10 años el próximo mes de enero. Nació en 2017, mucho antes de lo previsto, siendo extremadamente pequeña y débil. Al principio, su supervivencia estuvo en grave peligro y los veterinarios lucharon durante mucho tiempo para salvarla.

Más tarde, la historia de la lucha por la vida de Fiona se difundió ampliamente, ganándose la atención de millones de personas no solo en EE. UU., sino en todo el mundo. Su crecimiento desde una cría pequeña y débil hasta convertirse en un hipopótamo sano se convirtió en un evento inolvidable para muchos. Así, Fiona fue reconocida como uno de los animales más famosos y queridos del zoológico.

La administración del zoológico informó que la muerte de Fiona ha sido una gran pérdida tanto para el personal que la cuidaba como para los millones de personas que seguían su vida y la querían.

Fiona, cuya supervivencia alguna vez estuvo en duda, llegó a tener millones de seguidores en todo el mundo. Su prematura muerte dejó una profunda huella en el corazón del equipo del zoológico y de muchas personas.