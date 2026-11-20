Ruslan Abdullayev frente a su rival antes de una pelea crucial en EE. UU.
Boxeador profesional uzbeko Ruslan Abdullayev disputará su próxima pelea mañana, 21 de noviembre, en los Estados Unidos. Nuestro compatriota, que compite en la categoría de peso superligero, se enfrentará al mexicano Juan Mesa Angulo.
La velada de boxeo profesional se llevará a cabo en el Fantasy Springs Casino en Indio, California. Para Abdullayev, este combate es una nueva prueba para demostrar sus capacidades y aumentar su récord de victorias en el ring profesional.
Abdullayev y Angulo se vieron las caras antes del torneo
Esta mañana, los púgiles participaron en los eventos mediáticos organizados antes de la competición. En este marco, los boxeadores centraron la atención del público sobre su preparación y el próximo enfrentamiento.
Ahora, toda la atención se centra en el choque sobre el ring. El mexicano Juan Mesa Angulo se presentará como el próximo rival de Abdullayev. Para ambos boxeadores, esta pelea es una oportunidad importante para mostrar su talento y ganarse la atención de los aficionados.
Los aficionados al boxeo en Uzbekistán esperan la pelea matutina
Debido a que el combate se celebra en EE. UU., los seguidores en Uzbekistán podrán seguirlo en horas de la mañana. Se espera que la información sobre el horario exacto y la transmisión del combate se anuncie por separado.
El resultado del combate de Ruslan Abdullayev contra su rival mexicano se decidirá en el ring. Para los aficionados que esperan una actuación sólida y una nueva victoria de nuestro compatriota, el duelo de mañana será uno de los eventos más destacados.
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