Boxeador profesional uzbeko Ruslan Abdullayev disputará su próxima pelea mañana, 21 de noviembre, en los Estados Unidos. Nuestro compatriota, que compite en la categoría de peso superligero, se enfrentará al mexicano Juan Mesa Angulo.

La velada de boxeo profesional se llevará a cabo en el Fantasy Springs Casino en Indio, California. Para Abdullayev, este combate es una nueva prueba para demostrar sus capacidades y aumentar su récord de victorias en el ring profesional.

Abdullayev y Angulo se vieron las caras antes del torneo

Esta mañana, los púgiles participaron en los eventos mediáticos organizados antes de la competición. En este marco, los boxeadores centraron la atención del público sobre su preparación y el próximo enfrentamiento.