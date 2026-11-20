Fiona, la hipopótamo mundialmente famosa que vivía en el zoológico de Cincinnati en EE. UU., ha fallecido. La semana pasada, ingirió accidentalmente un gorro de punto que cayó en su recinto. Todos los esfuerzos de los veterinarios por salvarla fueron en vano, según informó la administración del zoológico.

Se señaló que los especialistas intentaron varias veces extraer el gorro del organismo de la hipopótamo. Fiona estuvo bajo vigilancia veterinaria las 24 horas y recibió la atención médica necesaria. A pesar de ello, su estado no mejoró.

El director del zoológico, Dave Jenike, afirmó que la muerte de Fiona fue una pérdida inesperada para ellos. Destacó que el personal que cuidaba al animal hizo todo lo que estuvo en sus manos para salvarla.

Fiona habría cumplido 10 años en enero de 2027. Nació en 2017 con seis semanas de antelación, muy pequeña y débil. Al nacer, pesaba solo 11,3 kilogramos. Los veterinarios y el personal del zoológico lucharon durante mucho tiempo para salvar su vida.

Más tarde, la historia de la lucha de Fiona por sobrevivir se difundió por todo el mundo a través de Internet. Ganó el cariño de millones de personas y se convirtió en uno de los animales más famosos del zoológico de Cincinnati.

Los representantes del zoológico expresaron que la muerte de Fiona es una gran pérdida para el personal que la cuidó y para sus seguidores en todo el mundo.