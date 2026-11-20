De la Superliga de Uzbekistán, en el encuentro central de la 28ª jornada — el derbi de Taskent, el Lokomotiv en casa recibió al Pakhtakor y 2:1 logró una victoria remontada. El partido fue una lucha intensa hasta los últimos segundos.

El encuentro comenzó con un gol rápido de los visitantes: ya en el minuto 4, Flamarion abrió el marcador, poniendo a los «Leones» por delante. Sin embargo, cerca del final, los «Ferroviarios» lograron cambiar el rumbo. En el minuto 81, Jasurbek Yakhshiboev empató el partido, mientras que en el tiempo añadido, en el minuto 90+2, el experimentado delantero Temurkhuja Abdukholikov anotó el gol de la victoria para los locales.

Situación en la tabla y consecuencias

Esta derrota bajo la dirección de Kamoliddin Tojiev le cuesta muy caro al Pakhtakor. Los «Leones», con 59 puntos, se quedan en la 2ª posición y pierden casi todas sus opciones en la carrera por el título. El Lokomotiv, celebrando esta victoria importante, suma 46 puntos y asciende al 4º puesto de la clasificación.

Estadísticas Lokomotiv Pakhtakor Resultado final 2 1 Goleadores Jasurbek Yakhshiboev (81'), Temurkhuja Abdukholikov (90+2') Flamarion (4') Posición en tabla 4º puesto (46 puntos) 2º puesto (59 puntos)

Acta del partido y alineaciones

Superliga. 28ª jornada: Lokomotiv — Pakhtakor 2:1. Goles: Jasurbek Yakhshiboev (81), Temurkhuja Abdukholikov (90+2) — Flamarion (4).

Lokomotiv: 1. Aleksey Kozlov, 8. Bilol Tupliev (9. Sukhrob Nurulloev, 76), 11. Temurkhuja Abdukholikov, 14. Nikolay Ivanov (45. Jovan Nišić, 73), 15. Aleksandr Shushnyar, 17. Sardor Mirzaev, 18. Oleksandr Kucherenko, 22. Sunatilla Poyonov (28. Shukhrat Mukhammadiev, 76), 23. Diyorjon Turopov (70. Mukhammedali Reimov, 73), 33. Oleg Zoteev, 99. Jasurbek Yakhshiboev.

Pakhtakor: 35. Sanjar Kuvvatov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov, 9. Ibrohim Ibragimov, 10. Akmal Mozgovoy, 21. Bashar Resan (17. Dostonbek Khamdamov, 40), 22. Muhammad-Bobur Karimov, 23. Abdurauf Buriev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov, 90. Stefan Chinedu (77. Oybek Bozorov, 73).

En su opinión, ¿cuál fue la causa principal de esta derrota del Pakhtakor en el derbi: falta de concentración en los minutos finales o la gran fuerza de voluntad del Lokomotiv? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!