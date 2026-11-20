¿Por qué aumenta la competencia por los monos?

Estos animales se utilizan para realizar investigaciones científicas en los sectores biomédico y farmacéutico, que se desarrollan rápidamente en China.

Según la publicación, China ha traído miles de primates de Camboya desde 2023. Los datos aduaneros indican que en 2023 se importaron más de 2 400 monos, y en 2025 esta cifra superó los 13 000. Se espera que el volumen de importación sea similar en 2026.

China ha importado más de 30 000 monos de Camboya para utilizarlos en experimentos científicos. Esta situación ha aumentado la preocupación por una posible nueva competencia entre EE. UU. y China por los animales de laboratorio. Los expertos advierten que el comercio de monos salvajes también supone un riesgo para la naturaleza y la salud humana. Así lo informó la revista Science.

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Anteriormente, China era uno de los principales socios de EE. UU. en el suministro de monos de laboratorio. Por ejemplo, en 2018, Pekín exportó casi 20 000 macacos cangrejeros a Estados Unidos.

Sin embargo, tras el inicio de la pandemia de COVID-19, China detuvo la exportación de animales vivos. Como resultado, los laboratorios estadounidenses tuvieron que buscar otros proveedores, centrando su atención principalmente en Camboya.

En 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló casos de contrabando relacionados con el comercio de monos en Camboya. Algunas personas fueron acusadas de registrar monos capturados en la naturaleza como animales criados en granjas especiales. Desde entonces, las exportaciones de Camboya a EE. UU. han disminuido drásticamente.

Una situación preocupante para la vida silvestre

Los expertosdudan de que todos los monos exportados desde Camboya hayan sido criados en granjas especiales. Es posible que algunos animales estén siendo capturados en su entorno natural.

Esto perjudica a las poblaciones de monos y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades zoonóticas que pueden transmitirse de los animales a los humanos.

Expertos internacionales también critican la falta de transparencia en el comercio de monos en Camboya. Un informe de la CITES publicado en 2026 señala que no fue posible confirmar ni negar algunos casos de fraude y corrupción.

¿Comenzará una nueva lucha entre EE. UU. y China?

Los analistas destacan que el aumento de las importaciones de monos por parte de China podría generar una nueva competencia con EE. UU. Los laboratorios estadounidenses siguen utilizando unos 60 000 primates al año, pero las importaciones actuales tienen dificultades para cubrir la demanda.

Al mismo tiempo, EE. UU. importó otros 1 400 monos de Camboya en 2025. Ese mismo año, la empresa estadounidense Charles River Laboratories adquirió una de las granjas de macacos más grandes de Camboya.

Algunos expertos consideran que, en lugar de competir por el mercado, ambos países deberían cooperar para regular el comercio de monos y desarrollar métodos científicos alternativos a los experimentos con animales.

En su opinión, reducir la necesidad de animales para la investigación de laboratorio, hacer transparente el proceso comercial y proteger la vida silvestre siguen siendo tareas internacionales importantes.