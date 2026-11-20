Uno de los duelos más esperados de la jornada 28 de la Superliga tuvo lugar en Namangan. Navbahor recibió al club Neftchi de Ferganá en su estadio y ganó 3-2. En un encuentro con cinco goles y una tarjeta roja, la situación cambió varias veces y, al final, los locales se llevaron tres puntos importantes.

Neftchi, que comenzó el partido con mucha intensidad, se adelantó en el marcador en el minuto 26 con un gol de Alisher Odilov. Aunque este gol permitió a los de Ferganá tomar el control, el equipo sufrió una baja sensible poco después.

Tras la expulsión de Vladimir Yovovich, Neftchi se quedó con un hombre menos. Aprovechando esta situación, Navbahor aumentó la presión y empató en el minuto 42 con un gol espectacular de Jasurbek Jaloliddinov, uno de los mejores tantos del partido.

En la segunda parte, los de Namangan tomaron la iniciativa y marcaron dos goles en poco tiempo. En el minuto 53, Joel Kojo puso a Navbahor por delante, y dos minutos después, Diyor Kholmatov amplió la ventaja a 3-1.

Sin embargo, Neftchi no se rindió. En el minuto 77, Koffi Kouao anotó el segundo gol de los visitantes, devolviendo la emoción al partido. A pesar de los intentos de los visitantes por empatar en los minutos finales, Navbahor mantuvo su ventaja.

El club de Namangan ganó 3-2 y alegró a sus aficionados en el partido central de la jornada 28 de la Superliga.

Superliga. Jornada 28

Navbahor – Neftchi 3-2

Minuto 26 — Alisher Odilov (0-1)

Minuto 42 — Jasurbek Jaloliddinov (1-1)

Minuto 53 — Joel Kojo (2-1)

Minuto 55 — Diyor Kholmatov (3-1)

Minuto 77 — Koffi Kouao (3-2)

Navbahor: Utkir Yusupov, Islom Mamatkazin, Shohruh Abdurahmonov, Ruslan Jiyanov, Diyor Kholmatov, Benjamin Teydi, Muhammadali Giyosov, Umar Adhamzoda, Jasur Jaloliddinov, Giorgi Jgerenaya, Muhammadqodir Hamraliyev.

Neftchi: Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Aliboyev, Abror Ismoilov, Vladimir Jovovic, Jamshid Iskanderov, Anvar Gofurov, Alisher Odilov, Zoran Marusic, Farruh Sayfiyev, Koffi Kouao.