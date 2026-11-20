En la isla de Lombok, Indonesia, unos pescadores sacaron los restos de un tiburón gigante a la orilla. El inusual hallazgo sorprendió a los residentes locales y a los usuarios de redes sociales. Para transportar al animal, cuatro hombres tuvieron que atarlo a dos troncos de árboles.

El video del suceso fue publicado el 17 de noviembre por la organización Project Hiu, dedicada a la protección de la vida marina. La organización ayuda a los pescadores de tiburones a transicionar hacia el ecoturismo y encontrar fuentes de ingresos alternativas.

Inicialmente, algunos usuarios de internet pensaron que el video había sido creado con inteligencia artificial. Sin embargo, la organización desmintió estas sospechas y confirmó que las imágenes son reales.

Se ha revelado que el video muestra a un cañabota gris. Estos pueden superar los 4,6 metros de longitud y pesar más de 900 kilogramos.

Los representantes de Project Hiu también dieron información sobre el estilo de vida de estos animales. Según los estudios, estos tiburones se mueven a unos 450 metros de profundidad durante el día y ascienden a unos 200 metros por la noche. Los científicos llaman a este proceso «migración vertical nictemeral».

Un representante de la organización describió a los cañabotas grises como criaturas marinas antiguas y únicas, destacando que es posible protegerlos creando fuentes de ingresos alternativas para los pescadores.

El video del inusual hallazgo se volvió viral en las redes sociales, dejando a los espectadores asombrados.