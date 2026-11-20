Un vídeo que muestra a un educador tratando bruscamente a los niños en la guardería pública « Baldәuren », en el distrito de Inder de la región de Atyrau, Kazajistán, se ha difundido en las redes sociales. Se ha iniciado un caso penal al respecto, según informó Kazinform.

Se ha informado que el incidente ocurrió durante una celebración organizada por el tercer cumpleaños de uno de los alumnos. En el vídeo difundido en redes sociales se ve a adultos gritando a los niños, y a uno de los educadores empujando y golpeando en la espalda a uno de los menores.