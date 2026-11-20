Se abre una investigación penal en Kazajistán tras un vídeo de un cumpleaños en una guardería
Un vídeo que muestra a un educador tratando bruscamente a los niños en la guardería pública « Baldәuren », en el distrito de Inder de la región de Atyrau, Kazajistán, se ha difundido en las redes sociales. Se ha iniciado un caso penal al respecto, según informó Kazinform.
Se ha informado que el incidente ocurrió durante una celebración organizada por el tercer cumpleaños de uno de los alumnos. En el vídeo difundido en redes sociales se ve a adultos gritando a los niños, y a uno de los educadores empujando y golpeando en la espalda a uno de los menores.
Según el departamento de educación de la región de Atyrau, la fiscalía detectó, durante el seguimiento de las redes sociales, que se ejerció violencia contra un menor en el grupo « Solnishko » de la guardería. Los materiales recopilados fueron enviados a la policía para su evaluación legal.
El departamento de policía regional confirmó que se ha abierto un caso penal sobre este suceso. Actualmente, se están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la guardería y se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes.
La policía ha indicado que se está evaluando legalmente la conducta del educador y de su asistente.
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