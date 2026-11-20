La Copa Mundial de fútbol sub-17 ha comenzado en Qatar. Desde el primer día del torneo, se registraron varias sorpresas, goleadas y encuentros dramáticos. Mientras que Argentina perdió ante Australia, Mozambique aplastó a Dinamarca por 4-0, y Uruguay Arabia Saudita logró la victoria en un partido intenso.

El 19 de noviembre se disputaron los partidos de la primera jornada en cuatro grupos del torneo. Si bien varios equipos comenzaron con victoria, algunos favoritos enfrentaron dificultades inesperadas en sus primeros encuentros.

Grupo A: Qatar comienza con victoria, Egipto se queda con diez

El equipo anfitrión, Qatar, venció a Panamá por 2-0. Aunque no hubo goles durante la mayor parte del encuentro, los locales lograron anotar en los minutos finales.

Nosir abrió el marcador de penalti en el minuto 90+1. Cuatro minutos después, Ndiaye marcó el segundo gol, asegurando una victoria sólida para Qatar.

En el otro partido del grupo, Egipto perdió 1-2 ante Grecia. Los egipcios jugaron con un hombre menos desde el minuto 23 tras la expulsión de Tamir.

Aprovechando la situación, los griegos tomaron la ventaja con goles de Suvladzis en el minuto 54 y Karangelis en el 62. Egipto descontó a través de Saudi en el minuto 71, pero no pudo empatar.

Grupo B: Corea del Sur gana con autoridad

La selección sub-17 de Corea del Sur comenzó el torneo con éxito al vencer a Uganda por 3-0.

Kim Ji Ho abrió el marcador en el minuto 8. En la segunda parte, el jugador ugandés Mbalire marcó en propia puerta. En el minuto 84, Kim Ji Vu anotó el tercer gol, sellando la victoria coreana.

En el otro partido del grupo, Ecuador venció a Nueva Caledonia por la mínima. El gol de Guerrero en el minuto 45+1 fue el único resultado del partido: 1-0.

Grupo C: Argentina sufre una derrota inesperada, Mozambique gana 4-0

Uno de los resultados destacados fue la derrota de Argentina ante Australia. Los jóvenes argentinos perdieron por 0-2.

En el minuto 60, Guich marcó en propia puerta. En el minuto 71, Akon anotó el segundo gol de Australia, asegurando la victoria. Argentina terminó el partido con diez hombres tras la expulsión de Vallexo en el minuto 90+3.

En el otro partido del Grupo C, Mozambique venció a Dinamarca por 4-0. Kensane abrió el marcador en el minuto 4. Kuna marcó un doblete en los minutos 32 y 44. Mubai anotó el gol definitivo en el minuto 90+1.

Desde el primer día, Mozambique demostró sus capacidades con una contundente victoria.

Grupo D: Francia gana, Uruguay decide el partido en los últimos minutos

La selección de Francia venció a Haití por 3-1. Merrifield marcó dos goles en los minutos 4 y 41, asegurando la ventaja para los franceses. Tiyehi añadió otro gol en el minuto 47. El haitiano Prophet descontó en el minuto 88.

Arabia Saudita y Uruguay fue muy intenso. Los saudíes tomaron la ventaja dos veces gracias a los goles de penalti de Bu Shaqra en los minutos 38 y 58.

Sin embargo, Uruguay no se rindió. Barreyro descontó en el minuto 43. En el minuto 68, Al Hoshim marcó en propia puerta y el marcador se igualó. En el minuto 86, Rodríguez anotó el gol de la victoria para Uruguay, decidiendo el destino del encuentro.

Como resultado, Uruguay ganó 3-2, comenzando el torneo con tres puntos importantes.

¿Cuándo juega la selección sub-17 de Uzbekistán?

La selección de Uzbekistán también participa en la Copa Mundial sub-17 en Qatar. Nuestros compatriotas jugarán su primer partido del torneo el 20 de noviembre contra Costa de Marfil.

Los resultados de la primera jornada demostraron que el torneo puede traer sorpresas. La derrota de Argentina, la goleada de Mozambique y la remontada de Uruguay en los últimos minutos hicieron que el primer día de competición fuera apasionante.

Ahora, la atención de los aficionados uzbekos se centra en nuestros jóvenes jugadores. El 20 de noviembre sabremos cómo comienza nuestra selección el Mundial y qué resultado obtiene en la lucha por los primeros tres puntos.