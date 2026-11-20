El segundo vertipuerto diseñado para taxis aéreos eléctricos ha sido completado en el área de Dubai Marina, en los Emiratos Árabes Unidos, y ha recibido la certificación oficial para realizar vuelos comerciales. De esta manera, se ha creado la infraestructura necesaria para establecer una ruta regular de taxis aéreos entre Dubai Marina y el aeropuerto internacional.

Según la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái, se espera que el vuelo en taxi aéreo desde el área de Marina hasta el Aeropuerto Internacional de Dubái tome menos de 10 minutos. En automóvil, este trayecto requiere aproximadamente 35 minutos dependiendo del tráfico.

Los taxis aéreos eléctricos son operados por la empresa estadounidense Joby Aviation. Esta aeronave, capaz de despegar y aterrizar verticalmente, está diseñada para un piloto y cuatro pasajeros.

El vertipuerto en Dubai Marina se encuentra cerca de la universidad americana. Es la segunda estación en recibir certificación después del primer vertipuerto ubicado cerca del aeropuerto.

Actualmente se están construyendo otros dos vertipuertos en las zonas de Downtown Dubai y Palm Jumeirah. Una vez operativos, formarán una red de cuatro estaciones que conectarán puntos clave de la ciudad.

El inicio del transporte comercial de pasajeros está previsto para el segundo trimestre de 2027. Se espera que a finales de 2026 se realicen vuelos de prueba previos a la puesta en servicio. Sin embargo, los vuelos comerciales también dependen de los permisos pertinentes y de la preparación del operador.