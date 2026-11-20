El entrenador del City destacó que no está pensando en los planes a largo plazo de la temporada ni en los resultados de primavera, sino únicamente en el próximo encuentro.

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, compartió sus reflexiones sobre los objetivos del equipo y su enfoque de la temporada antes del próximo partido de la Premier League contra el Fulham. El técnico italiano afirmó que no desea discutir la situación de febrero o marzo por ahora, ya que su atención está centrada en el siguiente partido.

«Mi objetivo principal es ganar al Fulham el sábado. Prefiero ver cada partido de forma individual. No me gusta pensar en febrero o marzo. Prefiero concentrarme en el próximo encuentro. Ya veremos dónde estamos al final de la temporada», declaró Maresca. Sus palabras han sido recogidas en el sitio web oficial del clubManchester City.

El City no quiere discutir la carrera por el título por ahora

Esta declaración de Maresca significa que el equipo planea abordar cada etapa de la temporada de manera individual. El entrenador enfatizó que es más importante vencer al próximo rival que pronosticar resultados dentro de unos meses o especular sobre la posición final en la tabla.

Tras 10 jornadas de la liga inglesa, el Manchester City ocupa el tercer lugar de la tabla con 21 puntos. El próximo rival de los «Citizens» será el Fulham.

¿Cuándo es el partido Manchester City – Fulham?

En el marco de la próxima jornada de la Premier League, el duelo entre el Manchester City y el Fulham se llevará a cabo el 21 de noviembre.

Para el City, este encuentro es de vital importancia para mejorar su posición en la tabla y mantener la presión sobre sus rivales en la carrera por el título.