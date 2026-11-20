En el distrito de Büyükçekmece, Estambul, un inquilino que vivió durante dos años en un apartamento fue desalojado tras no pagar el alquiler durante 9 meses. Sin embargo, al inspeccionar la vivienda, el propietario y su abogado se encontraron con una escena inesperada: el inquilino había llenado las paredes, techos, puertas, ventanas e incluso el sistema de calefacción con poemas de amor y mensajes sobre la separación.

Según la agencia DHA, el suceso ocurrió en el barrio de Fatih, en el distrito de Büyükçekmece. El inquilino, que residía en el segundo piso de un edificio de cuatro plantas, no había pagado el alquiler durante unos 9 meses, lo que llevó al propietario a iniciar un proceso judicial de desalojo.