Un inquilino que no pagó 9 meses de alquiler llenó la casa de poemas de amor (fotos)
En el distrito de Büyükçekmece, Estambul, un inquilino que vivió durante dos años en un apartamento fue desalojado tras no pagar el alquiler durante 9 meses. Sin embargo, al inspeccionar la vivienda, el propietario y su abogado se encontraron con una escena inesperada: el inquilino había llenado las paredes, techos, puertas, ventanas e incluso el sistema de calefacción con poemas de amor y mensajes sobre la separación.
Según la agencia DHA, el suceso ocurrió en el barrio de Fatih, en el distrito de Büyükçekmece. El inquilino, que residía en el segundo piso de un edificio de cuatro plantas, no había pagado el alquiler durante unos 9 meses, lo que llevó al propietario a iniciar un proceso judicial de desalojo.
Tras la partida del inquilino, el abogado que inspeccionó la vivienda descubrió que las paredes, techos, puertas, ventanas, armarios de cocina, radiadores y la caldera estaban cubiertos de inscripciones. La mayoría consistían en poemas de amor y frases sobre la ruptura.
El abogado del propietario, Ali Selman Altınbilek, señaló que al preguntar al antiguo inquilino sobre las inscripciones, este alegó que no se encontraba bien mentalmente.
Según el abogado, el proceso legal para cubrir los daños causados a la vivienda y reclamar los 9 meses de alquiler impagados sigue en curso. El propietario también ha presentado una denuncia contra el exinquilino.
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