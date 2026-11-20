Los científicos han dado un paso importante hacia el suministro de alimentos para los humanos en la Luna en el futuro. Investigadores de la Universidad Estatal de Oregón en EE. UU. lograron cultivar papas en un entorno artificial similar al suelo lunar.

En el experimento realizado con el apoyo de la NASA, se seleccionó la variedad de papa Modoc, de piel roja y pulpa blanca. Esta variedad destaca por su maduración temprana.

Los investigadores probaron cinco tipos de suelo artificial que se asemejan al regolito que cubre la superficie lunar. A cada uno se le añadió diferentes cantidades de vermicompost, un fertilizante rico en nutrientes resultante del procesamiento de residuos orgánicos por lombrices de tierra.

Según los resultados, en el entorno sin fertilizante orgánico, las papas apenas echaron raíces y no formaron tubérculos. Con la adición de un 5 % de vermicompost, el crecimiento de la planta mejoró ligeramente.