Científicos logran cultivar papas en un entorno similar al suelo lunar
Los científicos han dado un paso importante hacia el suministro de alimentos para los humanos en la Luna en el futuro. Investigadores de la Universidad Estatal de Oregón en EE. UU. lograron cultivar papas en un entorno artificial similar al suelo lunar.
En el experimento realizado con el apoyo de la NASA, se seleccionó la variedad de papa Modoc, de piel roja y pulpa blanca. Esta variedad destaca por su maduración temprana.
Los investigadores probaron cinco tipos de suelo artificial que se asemejan al regolito que cubre la superficie lunar. A cada uno se le añadió diferentes cantidades de vermicompost, un fertilizante rico en nutrientes resultante del procesamiento de residuos orgánicos por lombrices de tierra.
Según los resultados, en el entorno sin fertilizante orgánico, las papas apenas echaron raíces y no formaron tubérculos. Con la adición de un 5 % de vermicompost, el crecimiento de la planta mejoró ligeramente.
El mejor resultado se observó en el entorno con un 30 % de vermicompost. En tales condiciones, el crecimiento y el rendimiento de las papas fueron casi idénticos a los de las cultivadas en suelo terrestre.
Los científicos señalan que el suelo lunar carece de materia orgánica y nitrógeno. Además, contiene metales pesados que pueden ser perjudiciales para las plantas. El fertilizante orgánico, además de proporcionar nutrientes, ayuda a reducir el efecto de ciertos compuestos nocivos.
También se estudió la composición nutricional de las papas cultivadas durante el estudio. Se determinó que la cantidad de glicoalcaloides naturalmente tóxicos no aumentó significativamente. Sin embargo, los científicos aún no han probado estas papas; la cosecha se utilizó para análisis de laboratorio.
Los expertos consideran que la papa es una fuente de alimento prometedora para los futuros astronautas que vivan en la Luna a largo plazo, ya que proporciona más calorías en un área relativamente pequeña y es rica en nutrientes esenciales.
Aun así, este experimento no significa todavía que sea posible cultivar papas en la propia Luna. Los científicos ahora están trabajando en probar diferentes variedades y perfeccionar las tecnologías de cultivo de alimentos en condiciones espaciales.
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