El pueblo Ava es uno de los últimos pueblos nómadas de la selva amazónica que mantiene un estilo de vida tradicional, viviendo principalmente de la caza y la recolección. Evitan el contacto con el mundo exterior y prefieren vivir de forma autónoma en su entorno natural.

Cerca de 20 miembros del pueblo Ava, que vive aislado del mundo exterior en la selva amazónica de Brasil, aparecieron inesperadamente ante la población local. Llegaron a un pueblo situado en la reserva de Arariboia, en el estado de Maranhão, al noreste de Brasil, para pedir comida, antes de regresar a las profundidades de la selva. Así lo informó la organización de derechos humanos Survival International.

Según los defensores de los derechos humanos, la escasez de alimentos podría ser la razón por la que los miembros de la tribu salieron al encuentro de los aldeanos en esta ocasión. El cambio climático global, la deforestación ilegal y la caza furtiva amenazan gravemente sus territorios. Como resultado, los miembros de la tribu están perdiendo sus fuentes tradicionales de alimento.

Los habitantes locales capturaron el encuentro en fotos y videos. Según ellos, los hombres, mujeres y niños que salieron de la selva parecían muy agotados y delgados. Esto podría estar relacionado con los problemas alimentarios que enfrenta la tribu.

Como dato, se sabe que hoy en día existen alrededor de 196 tribus y grupos en el mundo que viven lejos de la civilización moderna y evitan el contacto con el mundo exterior. Más del 90% de ellos residen en las selvas tropicales del Amazonas, en América del Sur.

Los expertos destacan que es crucial proteger los territorios donde viven estos pueblos, así como luchar contra la deforestación ilegal y la caza furtiva, para preservar su estilo de vida tradicional.