SpaceX , la compañía aeroespacial, lanzó con éxito un cohete Falcon 9 en el marco de una misión secreta encargada por la Fuerza Espacial de los Estados Unidos (USSF) . Así lo informó el portal 21 de noviembre el Space.com .

Según la fuente, el cohete Falcon 9 despegó desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg para la misión denominada USSF-317 . Debido al carácter confidencial de la misión, no se han revelado detalles sobre la carga útil ni el destino final de la segunda etapa del cohete.

Starshield y especulaciones sobre vigilancia militar

Los expertos consideran que el Falcon 9 podría haber puesto en órbita baja los satélites Starshield de SpaceX. Estos dispositivos son utilizados por la Fuerza Espacial de EE. UU. para la vigilancia militar y la identificación de objetivos, permitiendo monitorear posibles blancos en diversas regiones del mundo.