SpaceX lanzó una misión secreta por encargo de la Fuerza Espacial de EE. UU.: ¿qué se sabe?
SpaceX , la compañía aeroespacial, lanzó con éxito un cohete Falcon 9 en el marco de una misión secreta encargada por la Fuerza Espacial de los Estados Unidos (USSF) . Así lo informó el portal 21 de noviembre el Space.com .
Según la fuente, el cohete Falcon 9 despegó desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg para la misión denominada USSF-317 . Debido al carácter confidencial de la misión, no se han revelado detalles sobre la carga útil ni el destino final de la segunda etapa del cohete.
Starshield y especulaciones sobre vigilancia militar
Los expertos consideran que el Falcon 9 podría haber puesto en órbita baja los satélites Starshield de SpaceX. Estos dispositivos son utilizados por la Fuerza Espacial de EE. UU. para la vigilancia militar y la identificación de objetivos, permitiendo monitorear posibles blancos en diversas regiones del mundo.
Parámetro / Aspecto
Detalles
Empresa y cliente
SpaceX / Fuerza Espacial de los Estados Unidos (USSF)
Nombre de la misión y fecha
USSF-317, 21 de noviembre
Lugar de lanzamiento
Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg
Estado de la información
Carga útil y destino orbital bajo secreto
Proyecto relacionado
Contrato de 2.290 millones de dólares SDN Backbone (anunciado el 27 de mayo)
Red SDN Backbone de 2.290 millones de dólares
Según la información, la Fuerza Espacial de EE. UU. anunció el 27 de mayo la firma de un contrato por 2.290 millones de dólares con la empresa SpaceX de Elon Musk para el desarrollo y despliegue rápido de una red de comunicación satelital de alta velocidad SDN Backbone en órbita terrestre baja. Se espera que esta red se convierta en uno de los pilares de la arquitectura de comunicación militar, garantizando una conexión segura e ininterrumpida entre sensores y sistemas de armamento en todo el mundo.
¿Cómo cree que el creciente papel de las empresas espaciales comerciales en la infraestructura de defensa y comunicación orbital afectará la competencia global en el sector espacial? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!
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