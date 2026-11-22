El Departamento de Defensa de EE. UU. publicó el 20 de noviembre nuevos materiales desclasificados sobre objetos voladores no identificados (OVNI) y fenómenos inusuales. El octavo lote incluye 40 documentos y tres videos. Algunos de los nuevos videos fueron grabados en Oriente Medio. En una de las grabaciones de 2020, se observa un objeto desconocido moviéndose frente a un barco que parece un petrolero o un portaaviones. Un video de enero de 2026 muestra varios objetos en movimiento. Otra grabación de 20 segundos, captada por el sensor infrarrojo de una plataforma militar, muestra al objeto volando de derecha a izquierda. Los documentos también mencionan un fenómeno inusual observado en noviembre de 1957 cerca de la ciudad de Levelland, Texas. Varios testigos informaron haber visto objetos brillantes, ovalados y redondos en el cielo. Curiosamente, en ese momento, los motores de algunos automóviles se apagaron y sus faros y radios dejaron de funcionar.

La Fuerza Aérea de EE. UU. investigó seis de estos informes. Una vez que el incidente se hizo público, se recibieron cientos de reportes similares en pocos días. Los militares señalaron fenómenos atmosféricos raros, como el rayo globular, como causa probable. Sin embargo, no se encontraron pruebas de naves extraterrestres. La velocidad de un aparato desconocido cerca de Japón causó asombro Uno de los materiales contiene el testimonio de un piloto militar estadounidense que vio un objeto desconocido en forma de semiesfera cerca de Japón. Según el informe, cuando el avión se acercó a unos nueve kilómetros, el objeto aceleró bruscamente y se desplazó a una velocidad de 3333 km/h. Sin embargo, los radares terrestres no detectaron este objetivo y el segundo piloto declaró que no había visto nada.