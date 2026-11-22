Curiosamente, la cámara no estaba destinada a observar ciervos, sino a monitorear al visón europeo, una especie en peligro de extinción. Fue instalada por la Lutreola Foundation, una organización dedicada a la conservación de la naturaleza.

Una cámara forestal en la isla estonia de Saaremaa captó a un ciervo inusual que recuerda a la legendaria criatura del unicornio. La protuberancia en forma de cuerno en el centro de la frente del animal ha despertado un gran interés en las redes sociales.

Un ciervo con una protuberancia inusual captado por una cámara trampa en Estonia (video)

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La organización publicó el video del inusual animal en redes sociales, titulándolo humorísticamente como «se ha encontrado un unicornio en Saaremaa».

Según el medio estonio ERR, el animal en las imágenes es un corzo, una especie pequeña de ciervo. Sin embargo, no es posible determinar a partir del video si la protuberancia en su frente es realmente un cuerno u otra estructura.

Los expertos han sugerido que la protuberancia podría ser un cuerno adicional o incluso una oreja extra. Hasta el momento, no hay una conclusión definitiva sobre su origen.

La misma cámara forestal también captó a otro animal raro: una cigüeña negra. Esta ave es mucho menos común que la cigüeña blanca y anida principalmente en zonas forestales poco transitadas.