Selección de Uzbekistán contra Países Bajos perdió 1-2 en un partido amistoso.

El defensa Abduqodir Khusanov jugó los 90 minutos completos. Los portales estadísticos calificaron su actuación con 6,1 puntos.

Khusanov actuó en la línea defensiva central, participando en las acciones defensivas del equipo. Su calificación estuvo entre las medias de los futbolistas uzbekos titulares.

Abbosbek Fayzullaev recibió la mejor calificación del equipo uzbeko con 6,6 puntos. Oston O'runov, Eldor Shomurodov y Otkir Yusupov fueron valorados con 6,5.

Igor Sergeev, que saltó desde el banquillo y marcó, fue el mejor jugador del equipo con una calificación de 7,6.

Cody Gakpo, autor de dos goles para la selección de Países Bajos, fue elegido mejor jugador del partido con una perfecta calificación de 10.

Según las estadísticas, Países Bajos dominó la posesión — 65% frente a 35%. Los locales registraron 15 disparos, mientras que Uzbekistán tuvo 8.

Fabio Cannavaro pupilos ofrecieron una actuación respetable contra un rival fuerte, y el destino del partido se decidió en el tiempo añadido.