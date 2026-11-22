Manchester Citycontinúa con su mala racha en la Premier League. Tras el empate 1-1 contra el Fulham, el delantero del equipo Erling Haaland se dirigió a los aficionados en redes sociales, destacando que se avecina una semana importante para el club.

Manchester Cityno pudo ganar ante el Fulham en la jornada 11 del campeonato inglés. Este empate extendió a cuatro partidos la racha sin victorias del club mancuniano en la Premier League.

Antes del encuentro contra el Fulham, los «Citizens» habían sufrido tres derrotas consecutivas en el campeonato. Por ello, esta nueva pérdida de puntos supone un duro golpe para el equipo.

¿Qué dijo Haaland a los aficionados?

Tras el partido contra el Fulham, Erling Haaland no ocultó su insatisfacción con el resultado en su cuenta de X. El delantero noruego agradeció el apoyo de los seguidores y puso el foco en los próximos compromisos importantes.