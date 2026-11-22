Haaland se dirige a los aficionados tras la racha sin victorias del Manchester City
Manchester Citycontinúa con su mala racha en la Premier League. Tras el empate 1-1 contra el Fulham, el delantero del equipo Erling Haaland se dirigió a los aficionados en redes sociales, destacando que se avecina una semana importante para el club.
Manchester Cityno pudo ganar ante el Fulham en la jornada 11 del campeonato inglés. Este empate extendió a cuatro partidos la racha sin victorias del club mancuniano en la Premier League.
Antes del encuentro contra el Fulham, los «Citizens» habían sufrido tres derrotas consecutivas en el campeonato. Por ello, esta nueva pérdida de puntos supone un duro golpe para el equipo.
¿Qué dijo Haaland a los aficionados?
Tras el partido contra el Fulham, Erling Haaland no ocultó su insatisfacción con el resultado en su cuenta de X. El delantero noruego agradeció el apoyo de los seguidores y puso el foco en los próximos compromisos importantes.
«No fuimos lo suficientemente buenos ayer. Es hora de centrarse en una semana importante. Gracias por seguir apoyándonos», escribió Haaland.
El mensaje de Haaland refleja que el equipo busca salir de la situación actual y prepararse para los próximos encuentros. Ante la pérdida de puntos en la liga, los próximos partidos son cruciales para el Manchester City.
Un duelo importante espera al Manchester City contra el Arsenal
Tras la jornada 11 de la Premier League, el Manchester City se sitúa en la 3ª posición con 22 puntos. El equipo necesita volver a la senda de la victoria para consolidar su posición en la parte alta de la tabla.
Los «Citizens» se enfrentarán al Arsenal el 29 de noviembre en la 12ª jornada. Este choque podría ser determinante en la lucha por el título.
Para Haaland y sus compañeros, el objetivo principal es acabar con la racha sin victorias, recuperar la confianza de la afición y obtener un resultado positivo en el próximo partido.
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