Las fotos de un perro que adquirió una apariencia inusual tras ser rapado de la cabeza se volvieron virales en las redes sociales. Las imágenes atrajeron rápidamente la atención de cientos de miles de usuarios.

En las imágenes se puede ver que el cuerpo, el hocico y el área alrededor de la boca del perro están cubiertos de pelo negro espeso, mientras que la parte superior de su cabeza está completamente rapada. Como resultado, su cabeza tomó una forma extraña que recuerda a un cráneo humano.

Esta apariencia recordó a muchos a un personaje de videojuego o a una criatura extraordinaria de películas fantásticas.

El usuario que publicó las fotos escribió con humor: «Le corté el pelo de la cabeza a mi perro. Ahora se ve tan extraño que ni siquiera puedo dormir por la noche».

La publicación se hizo rápidamente popular en Internet, acumulando más de 400 000 «me gusta».